Amazon zet stappen richting kassaloze supermarkt

Business

Amazon lijkt van plan te zijn een supermarkt te lanceren in Europa. De Amerikaanse technologiereus heeft een patent aangevraagd in het Verenigd Koninkrijk op bepaalde slogans dat hiernaar hint.

Dit meldt het doorgaans zeer betrouwbare financieel persbureau Bloomberg. Dat stelt dat Amazon patent heeft aangevraagd op de volgende slogans:

“No Lines. No Checkout. (No, Seriously.)”

“No Queue. No Checkout. (No, Seriously.)”

De aanvraag is bij het Britse Intellectual Property Office afgelopen vrijdag al geaccepteerd en ligt voor behandeling nog bij het EUIPO, het EU-orgaan dat hierover gaat. Het gaat om supermarkten waarin geen kassamedewerkers meer werken. Daarvoor loopt in de Verenigde Staten al een goed lopende proef.

Klanten die de winkel willen binnenlopen hebben daarvoor een applicatie op hun smartphone nodig. Als ze dan de winkel inlopen, moeten ze hun telefoon scannen en kunnen ze vervolgens alle boodschappen die ze nodig hebben gewoon in hun mandje doen. Een systeem van camera’s en sensoren registreert precies wat iedereen in de zaak doet en voegt boodschappen toe aan een virtueel winkelmandje. Als de klant de winkel verlaat, wordt er automatisch afgerekend.

Het systeem is niet alleen goedkoper omdat er veel minder personeelskosten zijn, maar zal vermoedelijk ook zorgen voor minder fouten bij het scannen en afrekenen van boodschappen. Het is wel even de vraag hoe snel de winkels naar Europa komen. Gewoonlijk lanceert Amazon nieuwe producten eerst in het Verenigd Koninkrijk en worden ze daarna langzaamaan naar de rest van Europa uitgebreid. Hieronder een video waarin het bedrijf uitlegt hoe het systeem precies werkt.