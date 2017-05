Spotify neemt Niland over voor betere aanbevelingen

Business

De Zweedse streamingdienst Spotify heeft het Franse bedrijf Niland overgenomen. Dat bouwt software voor het vinden van muziek en het doen van aanbevelingen op basis van uitgebreide audioanalyses. De Franse onderneming maakt daarvoor gebruik van machine learning.

Niland werd in 2013 in Parijs opgericht en ontwikkelt sindsdien speciale algoritmes voor het vinden van muziek. “De afgelopen vier jaar, zijn we een pionier in de analyse van audio middels deep learning technologieën,” schrijft het bedrijf in een statement op zijn website. “We hebben onze visie om computers op een menselijke manier naar muziek te laten luisteren gerealiseerd. Het begrijpen van de inhoud van de muziek was de laatste stap naar een verfijndere luisterervaring.”

Het bedrijf legt ook uit waarom het akkoord is gegaan met het overigens onbekende bod van Spotify. “Spotify is erin geslaagd de meest innovatieve producten naar de muziekstreamingmarkt te brengen, met producten voor zowel fans als muzikanten, waaronder Discover Weekly, Release Radar, Spotify for Artists en meer. We konden ons geen betere partner voorstellen voor ons volgende hoofdstuk.”

De technologie van Niland registreert de inhoud van een nummer. Aan de hand daarvan kent het een soort handtekening toe, waarna het nummer met andere liedjes vergeleken kan worden. Spotify meldt dat het team van Niland aan de slag mag bij zijn R&D-afdeling in New York. Daar zal het team helpen met de ontwikkeling van betere aanbevelingsmethodes.