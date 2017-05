Tweede Kamer bezorgd over mobiele abonnementen bij buitenlandse providers

Business

Tweede Kamerleden zijn bezorgd over de provider die de komende vier jaar abonnementen zal verschaffen aan de Nederlandse ministeries. Dit jaar moet het kabinet een beslissing nemen over dit onderwerp, en zijn er zorgen dat buitenlandse partijen het op zich nemen.

Dat melden een aantal politici tegenover De Telegraaf. Zo bestaan er zorgen over een eventueel contract bij de Britse provider Vodafone. Jan Paternotte van D66 is er ongerust over dat de Britse inlichtingendiensten wellicht via Vodafone makkelijker toegang zouden kunnen krijgen tot gevoelige Nederlandse gegevens. “Veiligheidsexperts wijzen nu al op de kans” dat dit gaat gebeuren, stelt hij.

Problematisch is dat er op dit moment vooral gezocht lijkt te worden naar een zo goedkoop mogelijke provider. Daarbij is het land van oorsprong van de provider van ondergeschikt belang. Tweede Kamerleden willen nu aan het kabinet vragen om dit te veranderen. Zo vraagt PvdA-kamerlid Attje Kuiken of er niet beter speciale eisen gesteld kunnen worden bij buitenlandse providers.

In andere landen schijnt er zorgvuldiger met dit soort aanbestedingen omgegaan te worden. Het kabinet zou dan ook onderzoek kunnen doen naar de manier waarop dit in het buitenland verloopt, en hoe daar wordt omgegaan met ‘buitenlands’ providers. De procedure zou daarop aangepast kunnen worden, maar als dat gaat gebeuren, moet dat wel op korte termijn. Later dit jaar nog moet er een beslissing genomen worden.

Mocht besloten worden om de aanbesteding alleen aan een Nederlands bedrijf uit te geven, is de keus behoorlijk beperkt. De enige ‘echte’ kandidaat is dan KPN, dat grotendeels Nederlands is. Andere grote providers in Nederland zijn allemaal afkomstig uit andere landen: Tele2 is bijvoorbeeld Zweeds, T-Mobile Duits en Vodafone Engels.