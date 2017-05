EU rondt Google-zaak een dezer maanden af

Business

De Europese Unie wil een dezer maanden zijn onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik door Google afronden. Er wordt onderzoek gedaan naar drie verschillende zaken. De uitkomst daarvan zou kunnen leiden tot een hoge boete voor ’s werelds populairste zoekmachine.

Dit melden vertegenwoordigers van de Europese Commissie tegen persbureau Reuters. “De komende maanden gaan we een beslissing nemen over de Google-zaken, Google search, AdSense en voor mij de meest interessante, Android,” vertelt EU-commissaris Tommasso Valletti over de zaken.

Drie zaken tegen Google

De hoofdvraag voor de Europese Commissie is of Google zijn machtspositie heeft misbruikt. Daarvoor lopen er drie zaken tegen het bedrijf. De eerste daarvan draait om de zoekresultaten. Google zou zijn eigen diensten een extra prominente plek geven in zoekresultaten en daarmee de concurrentie op oneerlijke wijze benadelen. Zo noemt de EU bijvoorbeeld de weergave van zijn eigen prijsvergelijker een pijnpunt.

Een andere zaak draait om AdSense, de advertentiedienst van Google, waarbij derde partijen nadelige voorwaarden opgelegd zouden krijgen. De laatste zaak, volgens Valletti dus de meest interessante, draait om Android. Google verplicht makers van smartphones met Android daarop om allerlei Google-apps mee te installeren en dat zou ook oneerlijk zijn voor de concurrentie.

Forse boete mogelijk

Duidelijk is dus dat de Europese Commissie in alle gevallen bekijkt of Google de concurrentie niet benadeelt binnen zijn eigen diensten. Mocht het beslissen van wel, kan dat een forse boete opleveren. Die mag maximaal tien procent van de wereldwijde jaaromzet van een bedrijf bedragen. Alphabet had in 2016 een omzet van 90 miljard dollar, dus de boete zou voor de drie zaken samen maar liefst 18 miljard dollar kunnen bedragen.

Google wijst de beschuldigingen uiteraard allemaal van de hand. Het stelt dat zijn innovaties en producten Europese consumenten juist helpen betere keuzes te maken en de concurrentie ook helpt. Het bedrijf heeft meerdere pogingen gedaan de zaken op te lossen, maar dat is niet gelukt.