Samsung toont flexibel display en brilloos 3D

Hardware

Flexibele schermen zijn nog maar beperkte beschikbaar. De technologie wordt al toegepast in smartphones met gebogen displays, maar verder dan dat gaat het nog niet. Samsung wil daar snel verandering in brengen en heeft nu een 9,1-inch prototype OLED-display onthuld dat op elke mogelijke manier kan buigen.

De technologie van Samsung bevindt zich in de kinderschoenen, maar heeft gigantisch potentieel. Het kan gebogen worden, opgerold en ingedrukt. Dat laatste tot ongeveer een centimeter diep. Vervolgens herstelt het scherm zich gewoon. De technologie moet nog verder ontwikkeld worden, maar Samsung ziet al brede toepassingen: van wearables tot displays voor in de auto.

Het is niet het enige nieuwe product van Samsung. Het heeft ook een 1,96-inch 4K lcd-scherm onthuld. Dat heeft een extreem hoge 2.250 pixels per inch, waarmee het perfect is voor virtual reality. Samsung zegt dat daardoor het ‘screen door’ effect niet meer bestaat: je zou geen gaten meer zien tussen pixels. Het is wel nog even wachten tot computers krachtig genoeg zijn om dit soort extra hoge resolutie te kunnen ondersteunen op de framerates, voor soepele virtual reality.

Tot slot heeft Samsung nog een 5,09-inch OLED-scherm onthuld dat stereoscopisch 3D weer kan geven, zonder dat daarvoor een bril nodig is. Het gebruik van OLED geeft volgens Samsung betere kijkervaringen en zou extra diepte moeten toegeven aan virtual reality ervaringen.