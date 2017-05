Nokia en Apple beëindigen patentstrijd en gaan samenwerken

Business

December vorig jaar klaagde Nokia Apple aan wegens patentschending. Nu is die zaak echter voorbij en hebben de twee bedrijven een meerjarige overeenkomst getekend om elkaars patenten te mogen gebruiken.

Nokia klaagde Apple destijds aan omdat het zou weigeren 32 patenten in licentie te nemen. Dat terwijl de technologie beschreven in de patenten door Apple in meerdere producten gebruikt wordt. Het gaat onder meer om patenten op antennes, chipsets, software en schermen. Daarvoor startte Nokia zaken in Duitsland en de Verenigde Staten.

Nu worden al die rechtszaken dus stopgezet en gaan de twee bedrijven samenwerken. In de nieuwe afspraak staat dat Nokia “producten en diensten rond netwerkinfrastructuur” gaat leveren aan Apple. Dat laatste bedrijf gaat verder weer Nokia-producten leveren, die eerder behoorden tot het Withings-merk. Verder is er zelfs sprake van dat de twee bedrijven gaan samenwerken bij de ontwikkeling van toekomstige “digitale gezondheidsinitiatieven.”

“Dit is een betekenisvolle afspraak tussen Nokia en Apple,” laat Maria Varsellona, CLO van Nokia, weten. “Daardoor staan we niet langer als vijanden tegenover Apple in de rechtszaal, maar zijn we zakenpartners die werken aan het verbeteren van onze producten voor klanten.”

Apple COO Jeff Williams laat het volgende weten: “we zijn blij met deze oplossing van ons dispuut en kijken ernaar uit om onze zakelijke relatie met Nokia uit te breiden.” Details over de afspraken zijn en blijven geheim, maar Apple gaat Nokia geld betalen. Verder is er aanvullende omzet onder de voorwaarden.