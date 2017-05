Microsoft onthult nieuwe Surface Pro

Hardware

Microsoft heeft zojuist tijdens zijn evenement in Shanghai de Surface Pro onthuld. Het nieuwe apparaat zal in de loop van juni in de winkels liggen en draait op Kaby Lake-processoren. Het apparaat is verder dunner dan zijn voorganger, maar ook duurder geworden.

Volgens Microsoft gaat het echt om een nieuw Surface Pro product, dus niet om de Surface Pro 5. Daarom is dat cijfer ook weggelaten. Tegelijk gaat het ook vooral om een aantal interne updates en ziet de Surface Pro er ongeveer hetzelfde uit als zijn voorganger. De Surface Pro is straks in vijf verschillende configuraties met elk eigen prijzen beschikbaar.

De goedkoopste variant draait om een Intel M3-7Y30 processor met 4GB werkgeheugen en 128GB SSD-opslag. Deze kost 949 euro. Verder is er een versie met i5-7300U processor beschikbaar, die beschikt over 8GB werkgeheugen en 128GB SSD-opslag. Deze versie kost 1.449 euro. Dan zijn er nog drie modellen met een i7-7660U processor, met:

8GB werkgeheugen & 256GB opslaggeheugen voor 1.799 euro

16GB werkgeheugen & 512GB opslaggeheugen voor 2.499 euro

16GB werkgeheugen & 1TB opslaggeheugen voor 3.099 euro

De Surface Pro krijgt geen usb-c aansluiting, maar is voorzien van de Surface Connect-aansluiting. Die kan zowel gebruikt worden om het apparaat op te laden, als voor het aansluiten van accessoires. De tablet beschikt verder over een 3,5mm AUX-ingang, mini-displayport en usb-a ingang. Ook is de accu van de apparaten groter gemaakt en zou die tot 13,5 uur mee moeten gaan. Microsoft heeft voor de apparaten gekozen voor een 12,3-inch scherm met resolutie van 2736×1824 pixels. De tablets draaien op Windows 10 Pro.

Ook zijn er nog twee andere vernieuwingen aangekondigd: de Surface Pen kan nu 4.096 drukniveaus herkennen en wordt net als de tablets geleverd in een van deze vier kleuren: zilver, bordeauxrood, kobaltblauw en witgoud. Hetzelfde geldt voor de vernieuwde Type Cover, die los aangeschaft kan worden voor 179 euro.

De nieuwe Surface Pro ligt vanaf 15 juni in de winkel. De vernieuwde Type Cover vanaf 20 juli.