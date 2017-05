Huawei introduceert nieuwe tablets en laptops

Hardware

Het assortiment van Huawei wordt verder uitgebreid met nieuwe tablets, ook gaat het bedrijf starten met het verkopen van laptops. De Huawei MediaPad M3 Lite en MediaPad T3 worden vanaf juni verkocht, terwijl de nieuwe MateBook Series laptops voorlopig nog niet in Nederland zullen verschijnen, maar wel in bijvoorbeeld Duitsland.

Met de nieuwe tablets probeert Huawei zijn positie in deze stagnerende markt te verstevigen, iets dat in de smartphonemarkt goed gelukt is. De MediaPad M3 komt beschikbaar met in een 7 en 10 inch formaat met een Qualcomm Snapdragon 425 processor (MSM8917), 2GB werkgeheugen en 16GB opslagcapaciteit. De grote versie beschikt ook over 4G-ondersteuning. De MediaPad M3 Lite komt alleen beschikbaar in een 10 inch versie en beschikt over een krachtigere Qualcomm Snapdragon 435 met 3GB werkgeheugen en 32GB aan opslagcapaciteit. Voorzien van speakers met Harman Kardon-certificering en een Super Wide Sound (SWS) 3.0 Soundeffect. De MediaPad T3 is minder krachtig dan de M3 Lite, wat op zich erg vreemd is als je naar de naamgeving kijkt. Dat resulteert ook in een kleinere accu voor de T3 (4.800 mAh) ten opzichte van de T3 Lite (6.600 mAh).

De nieuwe Huawei Matebook Series zal gaan bestaan uit drie verschillende laptops, die vooral ontworpen zijn voor persoonlijk gebruik. De Matebook D is de krachtigste laptop uit de serie en heeft een scherm van 15,6 inch, een 7e generatie Intel Core i5 of i7 processor en kan optioneel geleverd worden met NVIDIA GeForce 940MX Graphics. Met de bijna randloze 13 inch Matebook X komt Huawei met een laptop die erg lijkt op de Apple Macbook en Microsoft’s Surface Book. Ook deze komt met Intel’s 7e generatie i5 of i7 processor en is te ontgrendelen via een vingerafdrukscanner. De derde nieuwe laptop in deze lijn is de 2-in-1 Matebook E, die net als de andere Matebooks beschikt over het innovatieve Dolby Atmos Sound System.

De Huawei MediaPad M3 Lite ligt vanaf 1 juni in de winkels en is te koop vanaf 299 euro, terwijl de MediaPad T3 10 inch versie te verkrijgen is vanaf 199 euro en de 7 inch versie vanaf 99 euro.