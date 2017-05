Waarom Android-apps niet beschikbaar zijn op Chromebooks

Apps & Software

Google doet er alles aan om Android-apps zo snel mogelijk beschikbaar te maken voor zijn Chromebooks en andere laptops die draaien op Chrome OS. Ondersteuning voor die apps zou ervoor zorgen dat de laptops veel meer mogelijkheden krijgen. Google legt nu uit waarom dat zo lang moet duren.

De site Thurrott.com schrijft dat Google tijdens de I/O-conferentie het probleem illustreerde aan de hand van zijn eigen Maps en Hangouts apps. Die apps zijn speciaal voor Android ontwikkeld en blijken niet goed te werken op laptops. Het belangrijkste probleem heeft te maken met scaling.

Android-apps zijn ontwikkeld voor tablets en smartphones, dus apparaten die voornamelijk verticaal gebruikt worden. De switch naar horizontale en bredere schermen zoals op laptops gaat lang niet altijd heel soepel. Google illustreerde dat aan de hand van onder meer zijn Maps-app, die veel witruimte over bleek te laten. Ook is het moeilijk voor Google om standaard ondersteuning in te bouwen voor mensen die toetsenborden en computermuizen gebruiken, in plaats van hun vingers.

Afgezien van die problemen met de scaling, heeft Google ook te maken met de stabiliteit van apps. Sommige apps worden erg onstabiel als ze groter gemaakt worden. Dat probleem heeft Google met name als het gaat om apps die gemaakt zijn voor oudere systemen dan Android N. Om dat probleem op te lossen heeft Google al een update ontwikkeld: de Window Manager. Die controleert voor welke versie van Android een app ontwikkeld is en bepaalt aan de hand daarvan hoe ze getoond kunnen worden.

Het probleem heeft geen betrekking op nieuwere apps, die bijvoorbeeld specifiek voor Android 7.1 ontwikkeld zijn. Dat besturingssysteem heeft al apps die resizable zijn en dus makkelijker aangepast kunnen worden aan verschillende schermgroottes.

Ondanks dat er oplossing op voorhanden zijn, heeft Google aan The Verge laten weten dat Android-apps voorlopig niet naar Chrome OS komen. Google heeft de oplossingen nu in een bètaversie en zal dat in elk geval gedurende deze zomer zo laten.