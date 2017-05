Google gaat link advertenties en aankopen leggen

Business

Google gaat een dezer maanden een functie uitrollen waarbij de bestedingen van consumenten in fysieke winkels gekoppeld worden aan online advertenties. Op die manier wil Google inzichtelijk maken welke advertenties wel en welke niet werken.

Adverteerders krijgen daarvoor binnenkort toegang tot een nieuw product, Google Attribution genaamd. Daarbinnen kunnen ze zien of en welk effect hun advertenties hebben op de aankopen van consumenten. Drie jaar geleden begon Google al met het registreren van winkelbezoeken en transacties met pinpassen en creditcards. Het bedrijf beweert op basis daarvan dat de kans dat klanten een aankoop doen 25 procent groter is als ze op een advertentie in Google Search hebben geklikt.

Om dat aan te tonen, krijgen adverteerders te zien welke kliks en sleutelwoorden het grootste effect hebben op de beslissing van een consument om een aankoop te doen. Google belooft uiteraard dat die koppelingen gedaan worden op een “veilige manier die ook de privacy garandeert.” Er zullen bijvoorbeeld geen individuele klantgegevens getoond worden. In plaats daarvan koppelt het enkel algemene gegevens om te laten zien wat wel en wat niet werkt. Die koppeling vindt plaats met behulp van een speciaal daarvoor ontwikkeld algoritme, dat met behulp van machine learning mettertijd beter moet werken.

De winkeldienst van Google volgt in de Verenigde Staten al zo’n 70 procent van alle creditcard- en pinpasbetalingen. Het registreerde de afgelopen drie jaar zo’n 5 miljard transacties. Die gegevens zullen dus gekoppeld worden aan advertentiedata, waarmee voor adverteerders duidelijker wordt gemaakt waar ze het beste mee op de proppen kunnen komen om hun producten aan de man te brengen.