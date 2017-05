Samsung en Apple verkopen weer minder smartphones

Business

Wederom zijn de verkopen van smartphones van Apple en Samsung gedaald. En net als de afgelopen tijd al een trend is, verkopen Chinese fabrikanten juist steeds meer smartphones. Het is dankzij hen dat de wereldwijde verkopen van smartphones afgelopen kwartaal met 9,1 procent kon stijgen.

Dit meldt het onderzoeksbureau Gartner (via ITPro). De grootste groei kwam voor rekening van Huawei, dat zijn verkopen met 18 procent toe zag nemen. Het verkocht in het eerste kwartaal van 2017 in totaal 34,1 miljoen smartphones, waarmee het marktaandeel van de Chinese onderneming 9 procent bedroeg. Daarmee is het weer een stap dichter bij Apple gekomen, dat zijn marktaandeel juist zag krimpen naar 13,7 procent.

Apple verkocht slechts 300.000 smartphones meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat komt in totaal neer op 51,9 miljoen exemplaren en dus dat kleinere marktaandeel. Een jaar eerder had Apple nog 14,8 procent van alle wereldwijde verkopen van smartphones in handen. Het is even de vraag of Apple het tij straks weet te keren met de nieuwe iPhone 8, maar voorlopig heeft Huawei de inhaalrace vol ingezet.

Niet alleen Apple zag zijn marktaandeel krimpen, ook Samsung leverde in en dat veel meer dan Apple. De Zuid-Koreaanse technologiereus zag zijn marktaandeel van 23 procent terugzakken naar 20,7 procent. Het verkocht nog 78,6 miljoen smartphones en staat daarmee voorlopig wel veilig op de eerste plek. Wel verkocht 3,1 procent minder smartphones dan een jaar eerder.

Dat marktaandeel van Samsung en Apple verdween langzaam richting Chinese bedrijven. Huawei is daarvan de grootste, maar ook Oppo (marktaandeel van 8,1%) en Vivo (marktaandeel van 6,8%) deden het goed met een vierde en vijfde plek. Zij verkochten ook veel meer smartphones dan een jaar eerder en zagen hun verkopen bijna verdubbelen. Hieronder de complete top vijf.

Samsung: 78,6 miljoen verkochte smartphones (20,7% marktaandeel; -3,1%) Apple: 51,9 miljoen verkochte smartphones (13,7 marktaandeel; +0,5%) Huawei: 34,1 miljoen verkochte smartphones (9,0% marktaandeel; +18,4%) Oppo: 30,9 miljoen verkochte smartphones (8,1% marktaandeel; +95,5%) Vivo: 25,8 miljoen verkochte smartphones (4,0% marktaandeel; +84,2%)