Nederlandse overheid deed 56 dataverzoeken bij Apple

Security

Eens in de paar maanden komt Apple met een verslag waarin het bekend maakt hoe vaak het verzoeken van overheden kreeg voor toegang tot zijn apparaten. Het ontving in totaal 30.184 verzoeken van overheden om apparaten te kraken. Daarbij ging het in totaal om 151.105 apparaten.

In het rapport (PDF) schrijft Apple dat het een “standaardproces voor het ontvangen, volgen, verwerken en reageren op verzoeken van politie, overheid en privéinstanties wereldwijd” heeft. Wetten van toepassing op de verzoeken gelden altijd als leidraad bij het onderzoeken van de basis voor de verzoeken. Mocht er een reden zijn voor Apple om een verzoek te weigeren, doet het dat standaard.

Zodoende valt uit het rapport te concluderen dat Apple over de periode van 1 juli tot en met 31 december 2016 in totaal 21.737 keer instemde met de verzoeken van overheden. Daarmee komt het neer op 72% van de keren. Nederlandse verzoeken worden daarmee vergeleken relatief weinig ingewilligd. De overheid heeft volgens Apple 56 verzoeken ingediend, voor 358 apparaten. Daarvan zijn er 27 goedgekeurd, dus 48%.

Veruit de meeste verzoeken om data kwamen vanuit de Duitse overheid. Daar vroeg men 11.711 keer om hulp van Apple, met betrekking tot 20.647 apparaten. In totaal willigde Apple 7.461 van die verzoeken in, dus in 64% van de gevallen.

Ook uit de Verenigde Staten kwamen veel verzoeken. Apple meldt in het rapport dat het in totaal 4.254 verzoeken kreeg van de Amerikaanse overheid, met betrekking tot 20.013 apparaten. Daarvan keurde Apple er in totaal 3.335 (78%) goed. Een andere opmerkelijke statistiek betreft Polen, waar slechts 15 verzoeken kwamen, maar meteen met betrekking tot 16.844 apparaten. Apple keurde er daarvan 9 goed, dus 60%.