Intel maakt Thunderbolt 3 breed beschikbaar

Hardware

Intel is van plan om Thunderbolt 3 een duwtje in de rug te geven. Het bedrijf wil ondersteuning voor Thunderbolt standaard in zijn processoren inbouwen. Dat betekent dat computerfabrikanten de technologie voor niks kunnen krijgen en dus geen extra Thunderbolt-chip hoeven aan te schaffen.

De implicatie daarvan is dat de snelle connectie snel naar veel meer computers en tablets zou kunnen komen. Thunderbolt 3 kan data met snelheden van wel 40 Gbps overzetten en is daarmee vier keer zo snel dan een USB-connectie. Voor bijvoorbeeld 4K-monitoren is zo’n snelle verbinding cruciaal, maar het kan ook het overzetten van data naar bijvoorbeeld een externe harde schijf een stuk sneller maken. Ook heeft de technologie groot potentieel voor bijvoorbeeld virtual reality, waarvoor snelle verbindingen van cruciaal belang zijn.

Apple liet in een statement tegenover CNet weten dat het de “pogingen van Intel om de Thunderbolt-technologie in zijn CPUs in te bouwen en open te stellen voor de rest van de industrie” alleen maar aanmoedigt. Ook Microsoft is erg te spreken over die beslissing. Dat bedrijf weigerde lange tijd juist om Thunderbolt in te bouwen in bijvoorbeeld de nieuwe Surface-producten, maar heeft wel ondersteuning daarvan verbeterd in de Windows 10 Creators Update.

Intel schrijft in zijn statement dat het zich “een wereld voorstelt waarin Thunderbolt 3 overal in gebruik is.” Door de ondersteuning van die standaard in te bouwen in zijn processoren, komt dat in elk geval dichterbij. Daarnaast worden de licenties ook gratis gemaakt, waarmee Intel niet langer de enige Thunderbolt-leverancier zal zijn. De kans is groot dat externe harde schijven, monitoren en docking stations die er gebruik van maken minder duur worden hierdoor.