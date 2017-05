Kaspersky wil broncode overhandigen aan Amerikaanse autoriteiten

Security

De Amerikaanse National Security Agency (NSA) liet enige tijd geleden weten dat het zich zorgen maakt over het gebruik van software van Kaspersky Labs binnen de Amerikaanse overheid. Het probleem: Kaspersky is een van oorsprong Russisch bedrijf, en dat vertrouwt men niet. Het verhaal gaat namelijk dat de Russische overheid de software van Kaspersky misbruikt om de Amerikaanse overheid te bespioneren. Vandaag slaat het bedrijf terug.

Eugene Kaspersky, oprichter van het antivirusbedrijf, vertelde tegenover The Australian dat hij de Amerikaanse autoriteiten toegang wil geven tot de broncode van de software. Aan de hand daarvan zouden de geheime diensten zelf kunnen zoeken naar geheime achterdeurtjes en zien dat die er niet zijn.

Kaspersky heeft verder aangeboden om langs te gaan in de Verenigde Staten en te getuigen in het onderzoek. Hij stelt dat het “zelfmoord” zou zijn voor zijn bedrijf om overheden te helpen met achterdeurtjes. Volgens hem zijn de beschuldigen dan ook simpelweg “niet waar”. Om die reden biedt Kaspersky aan om de broncode over te dragen.

“We hebben wel voormalig medewerkers in dient van de Russische defensie, maar ook van de Europese defensie, van de Israëlische en van andere landen,” ging hij verder. “Dat zijn mensen die hun werk doen en het gaat om goede mensen. Ze werken niet meer voor defensie. Ik ken geen medewerker die dat nog doet. En het is niet mogelijk om geheime code toe te voegen, omdat we dat in de gaten houden.”