Red Hat wil Codenvy overnemen, wordt onderdeel van OpenShift.io

Red Hat heeft laten weten dat er een overeenkomst is getekend voor de overname van het in San Francisco gebaseerde bedrijf Codenvy. Dit bedrijf levert cloud-native ontwikkeltools voor de ontwikkeling van container-gebaseerde cloud-applicaties. Codenvy zal onderdeel worden van het recent door Red Hat aangekondigde OpenShift.io, de ontwikkelomgeving voor hybride OpenShift-gebaseerde clouddiensten.

Al met al lijkt Codenvy goed complementair te zijn aan de opensource-diensten die Red Hat op dit moment al levert. Het is volgens onze bronnen de eerste enterprise oplossing gebaseerd op Eclipse Che, de open source cloud Integrated Development Environment (IDE) en developer workspace server. Hierin kunnen meerdere ontwikkelaars tegelijkertijd in dezelfde workspace werken. Codenvy draait verder op lichte Linux-containers, wat er onder andere voor zorgt dat het goed schaalbaar is. Er zouden miljoenen workspaces gedraaid kunnen worden. De workspaces zijn toegankelijk via een browser.

Overigens werkten Codenvy en Rad Hat (samen met Microsoft) al samen om ontwikkelaars op weg te helpen op het gebied van cloud-native applicatieontwikkeling. Red Hat werd in 2016 ook lid van de Eclipse Che community en Codenvy is al opgenomen in Red Hat OpenShift.

Zoals te verwachten is zijn beide partijen te spreken over de overname. Craig Muzilla, senior VP Application Platforms Business van Red Hat heeft er het volgende over te zeggen:

“Dankzij de toenemende vraag naar digitale transformatie en het gebruik van technologieplatformen als een strategisch voordeel is de rol van de ontwikkelaar belangrijker geworden dan ooit tevoren. Maar versnelde innovatie door agile ontwikkelen vereist nieuwe benaderingen en tools. Wij zijn verheugd om Codenvy’s cloud-native ontwikkeltools en gecontaineriseerde workspaces toe te voegen aan Red Hat’s portfolio met oplossingen voor het bouwen van moderne, cloud-native apps om ontwikkelaars succesvoller te maken.”

De CEO en oprichter van Codenvy, Tyler Jewell duidt de overname als volgt: