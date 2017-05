Laatste kwartaalomzet Lenovo omhoog, jaaromzet omlaag

Business

Lenovo heeft de cijfers voor het vierde kwartaal van haar gebroken boekjaar 2016/17 bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat de omzet in het laatste kwartaal van het boekjaar, dat op 31 maart 2017 afliep, een stijging laat zien. Kijken we naar het hele jaar, dan is er spraken van een omzetdaling.

Het goede laatste kwartaal van 2016/17, waarin een omzetstijging van 4,9 procent werd genoteerd voor een omzet van 9,6 miljard dollar, heeft Lenovo vooral te danken aan het PC and Smart Devices bedrijfsonderdeel. Dit kwartaal is overigens het eerste na vijf achtereenvolgende kwartalen van een omzetdaling waarin er weer een stijging te noteren valt. Over het hele jaar is er een omzet gerealiseerd van 43 miljard dollar, een dalen van 4,2 procent jaar-op-jaar. De brutowinst van Lenovo daalde zowel in het vierde kwartaal als in het totale jaar. De netto-inkomsten lieten een jaar-op-jaar stijging zien van 660 miljoen dollar en komen uit op 535 miljoen dollar.

Afgaande op het persbericht, lijken dit cijfers die verwacht werden door Lenovo. Het bedrijf zit in een transitiefase waarbij het een nieuwe strategie heeft om klaar te zijn voor de toekomst.

Kijken we nog even wat beter naar de verschillende bedrijfsonderdelen, dan zit de groei bij Lenovo op dit moment dus zoals gezegd met name in het PC and Smart Devices-onderdeel. Binnen dit onderdeel deden enkele categorieën het bovengemiddeld: gaming, detachables en Chromebooks.

De Mobile Business Group (waar de smartphones van Lenovo en Moto onder vallen) is een stuk kleiner dan de groep waar PC’s in vallen. Er werd ook in dit segment weliswaar een relatief goed vierde kwartaal gedraaid, maar over het hele jaar lagen de verkopen 5,4 procent lager dan vorig jaar. Op basis van wat we in het persbericht lezen, lijkt het zo te zijn dat Lenovo het met name in een paar landen goed doet, maar in een stuk meer landen niet of nauwelijks aanwezig is.

De slechtste cijfers worden genoteerd door de Data Center Group van het bedrijf, waaronder zaken zoals servers, storage en software en services vallen. Daar daalde de omzet zowel jaar-op-jaar als in het vierde kwartaal, met dubbele cijfers. Lenovo richt zich op het moment op nieuwe segmenten met dit bedrijfsonderdeel, waaronder high-performance computing. Hierin claimt het de snelstgroeiende te zijn ter wereld en de grootste in China.

Kijken we tot slot nog even naar hoeveel van de business Lenovo doet in Europa, dan maken we uit het rapport op dat de verkopen op ons continent goed zijn voor 26 procent van de totale wereldwijde verkopen voor het hele jaar.