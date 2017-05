Apple werkt naar verluidt aan chip voor kunstmatige intelligentie

Hardware

De afgelopen jaren heeft Apple zich met zijn processoren vooral gericht op het behalen van snelheidswinst. Afgelopen september lanceerde het daarvoor de A10 Fusion chips in de iPhone 7 en 7 Plus. Maar nu heeft het bedrijf zich naar het schijnt toegelegd op chips voor kunstmatige intelligentie.

Dat melden bronnen binnen Apple aan persbureau Bloomberg. De bronnen stellen dat de chips gericht zijn op twee kerngebieden binnen kunstmatige intelligentie: augmented reality en zelfrijdende auto’s. Intern zou de chip bekend staan als de Apple Neural Engine en beschikken over een ingebouwde module voor de verwerking van KI-verzoeken.

Het is niet zeker wanneer de chip mogelijk uit zou komen, en als dat lang duurt, komt Apple ver op de concurrentie achter te liggen. Qualcomms nieuwste Snapdragon processoren hebben bijvoorbeeld al een speciale module voor kunstmatige intelligentie. Ook Google’s Tensor Processing Units kunnen dat tegenwoordig doen. Door die losse module in te bouwen op een processor, kunnen chips meer dataverzoeken zelf verwerken. Het gevolg is dat ze wat zuiniger en sneller werken, want data hoeft niet eerst naar servers verstuurd te worden.

Vorig jaar kondigde Apple tijdens de WWDC aan dat het werkte aan eigen neurale netwerken. Maar dat type machine learning vindt plaats op servers, en dus niet op mobiele processoren. Een Neural Engine chip zou daar verandering in kunnen brengen en apparaten helpen zelf de data te bekijken. Dat is sneller en beter voor de batterij.

De bouw van een processor specifiek voor zelfrijdende auto’s en augmented reality past binnen de toekomstplannen van Apple. De afgelopen jaren heeft CEO Tim Cook duidelijk gemaakt dat hij gelooft dat augmented reality het volgende grote ‘ding’ is op technologisch gebied. Daarnaast stopte Apple een tijd geleden met het ontwikkelen van een eigen zelfrijdende auto, en zou het zich sindsdien hebben toegelegd op chips die hierin kunnen helpen.