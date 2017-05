F5 Networks Future of Apps-rapport schetst impact AI, AR/VR en machine learning op app-ontwikkeling

Apps & Software

In opdracht van F5 Networks heeft The Foresight Factory een onderzoek uitgevoerd in 25 landen in EMEA onder experts in automatisering, biometrie, IT en technologie. Dit heeft geresulteerd in het Future of Apps-rapport, waaruit naar voren komt dat we inmiddels in een maatschappij leven die meer en meer aangestuurd wordt door apps. Technologieën zoals Artificial Intelligence, Augmented/Virtual/Mixed Reality en machine learning spelen hierin een grote rol.

Een van de resultaten uit het rapport die we hier uitlichten, is dat AI, machine learning gekoppeld aan biometrie gaan zorgen voor veel persoonlijker apps met voorspellende eigenschappen. Denk hierbij aan apps die aan de hand van het huidige dieet een kijkje in jouw persoonlijke toekomst kunnen geven. Een dergelijke voorspellende eigenschap kan ook toegepast worden op de financiële situatie van een individuele gebruiker.

Uit het onderzoek blijkt verder dat ongeveer een derde van de respondenten in Europa en Zuid-Afrika stemcommando’s gebruiken op hun mobiele apparaten. Ook het aantal third-party apps voor Amazon’s Alexa-platform dat hier gebruik van maakt is stevig gestegen sinds het laatste kwartaal van 2016. Er zijn nu meer dan 10.000 van dit soort apps, 100 procent meer dan eind 2016.

Voor de toekomst schetst het rapport van The Foresight Factory de opkomst van Artificial Intelligence en machine learning die zelf apps kunnen ontwikkelen en zichzelf nieuwe functies kunnen geven nadat ze ‘live’ zijn gegaan. De apps zelfs veranderen op zich niet zo veel, maar het onderliggende platform wel.

AR/VR

Tot nu toe associeer je AR en met name VR waarschijnlijk met name met gaming-toepassingen. Er zijn echter nog veel meer toepassingen te bedenken voor deze technologieën. De voorspelling is dan ook dat de AR/VR-markt in West-Europa dit jaar 2,5 miljard dollar groot zal zijn, 131 procent groter dan vorig jaar. De verwachting is dat dit in 2020 25,7 miljard zal zijn.

App-interfaces zullen ook beïnvloed worden door deze technologie, met name bij de opkomst van mixed reality. Mensen zullen als het ware ‘individual realities’ gaan beleven. Dit heeft wel als risico dat gebruikers meer en meer zullen opgaan in deze realiteiten. Om hier goed mee overweg te kunnen, zullen app-ontwikkelaars er rekening mee moeten houden dat zaken zoals stem, biometrie en aanrakingen onderdeel moeten worden van de app.

René Oskam, Directeur Nederland bij F5 Networks, zegt het volgende over – onder andere – bovenstaande uitkomsten van de Future of Apps-rapport: