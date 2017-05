Gemeente Leidschendam-Voorburg eerste in Nederland met ontvangstrobot

Services

Vanaf vandaag is er bij de gemeente Leidschendam-Voorburg een opvallende nieuwe medewerker aan de slag, namelijk een robot. Hij moet de dienstverlening aan de bezoekers van de gemeente verbeteren en krijgt vijf maanden de tijd om dit te bewerkstelligen. Leidschendam-Voorburg heeft hiermee de primeur onder de Nederlandse gemeentes.

De robot was eind vorig jaar ook al eens een tijdje ‘in dienst’ op het gemeentehuis. De reacties waren toen dermate positief dat is besloten om hem ook echt aan het werk te zetten.

In eerste instantie zal het takenpakket van de robot bestaan uit het welkom heten en de weg wijzen van bezoekers na binnenkomst bij de gemeente. Op basis van de feedback van de bezoekers en medewerkers die hebben gewerkt met de robot, wordt hij gedurende de vijf maanden die de pilot duurt steeds verder verbeterd. Het filmpje dat je via deze link kunt bekijken illustreert waar men heen wil. Het is uiteraard nog niet gezegd dat dit ook daadwerkelijk gaat lukken.

De robot gaat overigens niet anoniem door het leven. Het is een ‘zij’ en heeft Elvie als roepnaam gekregen. Spreek de eerste letters van de twee delen van de naam Leidschendam-Voorburg op zijn Engels uit en je weet meteen waarom men voor deze naam heeft gekozen.

Tot slot is het goed om op te merken dat de gemeente Leidschendam-Voorburg dit project niet alleen uitvoert, maar ondersteuning krijgt van Decos en Qmatic, die samen werken aan deze zogeheten Customer Journey. De maker van de robot is Softbank Robotics.