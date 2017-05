Dell introduceert 27 inch All-in-One XPS geschikt voor virtual reality

Hardware

Dell heeft een nieuwe 27 inch XPS All-in-One PC geïntroduceerd, het gaat in principe om hetzelfde model als de Dell XPS AIO, maar in dit model is een zwaardere processor te vinden en een discrete Radeon RX 570 videokaart, waardoor de All-in-One ook geschikt is voor virtual reality. Daarnaast is dit model ook geschikter voor zwaardere werkzaamheden zoals videobewerken en AutoCAD, al lijkt Dell vooral te mikken op gamers.

Op de Amerikaanse website van Dell is deze nieuwe configuratie al te vinden, op de Nederlandse website is alleen nog het bestaande model te bewonderen met een zesde generatie Intel Core-processor. Het nieuwe model beschikt over een Intel Core i7-7700 processor uit de zevende generatie Intel Core-processoren. Daarnaast is er een discrete videokaart toegevoegd, de AMD Radeon RX 570, deze beschikt over 2048 Steam processoren, 128 texture units, 32 ROPS en 8GB aan geheugen. Het werkgeheugen van het systeem bedraagt 16GB DDR4 maar is eventueel nog te upgraden naar 64GB. Voor de opslagcapaciteit beschikt de All-in-One over een M.2 slot en twee 2,5 inch bays voor HDD’s of SSD’s. Deze kunnen allemaal door de gebruiker zelf worden toegevoegd, zonder service van Dell. Andere features van deze All-in-One zijn Wifi, Bluetooth, gigabit ethernetpoort, vijf USB 3.0-poorten, HDMI-poort, DisplayPort 1.2, twee Thunderbolt 3 USB Type-C aansluitingen en een SD-kaartlezer. Verder is er nog een 720p webcam aanwezig met infraroodsensor voor gezichtsherkenning. Voldoende aansluitingen dus om randapparatuur en een eventuele VR-bril op aan te sluiten.

De All-in-One is te verkrijgen met en zonder touchscreen, ook is er de keuze tussen Windows 10 Home en Pro. De prijs voor deze krachtige All-in-One begint bij 2000 dollar met een 2TB harde schijf en 32GB SSD cache, er is ook een duurdere versie met touchscreen, 512GB SSD en Windows 10 Pro voor 2650 dollar. De Nederlandse prijzen zijn nog niet bekendgemaakt, maar volgen ongetwijfeld binnenkort.