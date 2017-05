Intel presenteert zijn eerste Core i9-processor met 18 cores

Hardware

Vorig jaar onthulde Intel tijdens de Computex zijn eerste 10-core consumentenprocessor. Daarmee stapte het bedrijf voor het eerst in de wereld van “megatasking”. Heel veel had men daar niet van verwacht, maar de prestaties bleken erg goed. Om die reden lanceert het bedrijf nu een nieuwe chip waarvan het snelste model maar liefst 18 cores heeft, de i9-7980XE.

De processor wordt niet bepaald goedkoop: de prijs bedraagt 1.999 dollar. Het gaat – gezien die prijs – vooral om een chip die in de markt gezet wordt als een soort statement van Intel naar de concurrentie. Het is namelijk de krachtigste consumentenprocessor van 2017 van het bedrijf en krachtiger dan bijvoorbeeld de 16-core Threadripper CPU van AMD. Het is verder de eerste consumentenchip van Intel die meer dan een teraflop aan rekenkracht heeft.

Mocht je 18 cores wat veel vinden, heeft Intel nog een aantal andere varianten van de Core i9 Extreme Edition chips. Zo kan er gekozen worden voor 10, 12, 14 en 16 core varianten. Alle i9-processoren krijgen een kloksnelheid van 3,3 GHz met turbo’s tot 4,3 GHz met Turbo Boost 2.0 en 4,5 GHz met Turbo Boost 3.0.

Intel zegt zelf dat het deze keuzes maakte omdat de vraag naar de 10-core chips flink groot bleek te zijn. Het bedrijf vertelde aan Engadget dat de 10-core chip een “soort experiment was. Maar die verkocht goed. En dat bewees dat onze enthousiaste gebruikers altijd zoeken naar het best mogelijke. En dus voegen we meer kernen toe, maar introduceren we ook varianten met minder kernen. We willen schaalbaarheid op beide uiteinden van het spectrum realiseren.”