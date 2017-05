G DATA lanceert Network Monitoring voor zakelijke netwerken

Apps & Software

Netwerken die eruit liggen is potentieel erg duur voor bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan een webwinkel die niet werkt, waarmee veel omzet misgelopen wordt. G DATA lanceert Network Monitoring om de kans hierop te minimaliseren. IT-beheerders krijgen binnen die dienst een uitgebreid overzicht van de infrastructuur van een bedrijf en kunnen zien wanneer een probleem zich voor lijkt te doen.

Het belangrijkste aspect van de G DATA Network Monitoring is een overzicht waarin alle aspecten van de IT-infrastructuur te zien zijn. Daaraan verbonden is een soort verkeerslichtensysteem, dat duidelijk maakt wanneer bepaalde aspecten van de infrastructuur dreigen uit te vallen.

Als beheerders het systeem combineren met een van de zakelijke netwerkoplossingen van G DATA, kunnen ze zowel de functionaliteit als de veiligheid van de IT-infrastructuur optimaliseren, zonder dat hiervoor andere te hoeven aanschaffen of gebruiken. Hiermee kunnen IT-beheerders erger voorkomen en kunnen bedrijven potentieel veel geld besparen.

Network Monitoring is overigens niet alleen beschikbaar voor beheerders, maar ook voor resellers en automatiseerders. Zij kunnen de IT-infrastructuur van al hun klanten goed in de gaten te houden, zonder dat ze daarvoor naar locatie hoeven te gaan.

G DATA Network Monitoring is beschikbaar als extra module bij alle zakelijke netwerkoplossingen van G DATA – Antivirus Business, Client Security Business, Endpoint Protection Business, Managed Endpoint Security and Managed Endpoint Security powered by Microsoft Azure.