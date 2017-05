IoT-technologie van SAP maakt North Sea Regatta inzichtelijk

Networking

Sinds vrijdag vindt het zeilevenement North Sea Regatta plaats. Het duurt nog tot 4 juni en nu is bekend gemaakt dat de organisatie in samenwerking met SAP de sport inzichtelijker gaat maken. Dat zal geregeld worden middels een aantal Internet of Things toepassingen.

SAP zal namelijk in de zeilboten die meedoen aan de North Sea Regatta sensoren installeren. Die zijn middels het internet verbonden aan servers van SAP en de data kan live bekeken worden door het publiek. Zo zijn de coördinaten en snelheid van de verschillende boten inzichtelijk. Ook verzamelen de sensoren meer informatie over de windsnelheid en andere informatie over het hele parcours. Op die manier kan de organisatie het publiek meer informatie geven om het volgen van de sport interessanter te maken.

Voor zeilers is de SAP-technologie vooral interessant voor na de wedstrijd, tijdens het zeilen zelf zullen ze geen tijd hebben om de data te bekijken. Maar het is wel mogelijk om alle informatie nadien in te zien en te gebruiken voor toekomstige races. Dat leidt soms tot interessante conclusies. “Zo blijkt uit de data bijvoorbeeld dat de positie op de startlijn vaak belangrijker is dan de snelheid tijdens de start,” aldus Jan-Willem de Koster van SAP Nederland. Met behulp van die data kan een zeiler bij toekomstige wedstrijden dus betere keuzes maken.

Verder vertelt Arend van Bergeijk, wedstrijdleider van North Sea Regatta, dat het zeilen vaak een lastige sport is om te volgen en de extra data dat leuker kan maken. “SAP Sailing Analytics geeft goed inzicht in wat er precies op het water gebeurt. Of je de wedstrijd nu vanaf de kade volgt, of vanaf de andere kant van de wereld”.

North Sea Regatta is een hoogtepunt voor veel wedstrijdzeilers. Van vrijdag 26 mei tot en met zondag 4 juni doen zo’n 350 boten, jachten en schepen mee aan diverse wedstrijden voor de kust van Scheveningen. SAP is verder partner van meer zeilevenementen, onder meer van de Extreme Sailing Series en de 29er World Championship.