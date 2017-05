Android-oprichter onthult ambitieuze Essential Phone zonder schermranden

Business

Andy Rubin, een van de medeoprichters van Google’s mobiele besturingssysteem Android, heeft een nieuw bedrijf opgericht, Essential genaamd. Daarmee mengt hij zich op de markt van onder meer telefoons. Rubin heeft tegelijk met die aankondiging een smartphone onthuld, de Essential Phone, een high-end apparaat dat over een nagenoeg randloos scherm beschikt.

De Essential Phone is vanaf vandaag te reserveren in de Verenigde Staten en zal op een nog nader te bepalen datum geleverd worden. Het apparaat krijgt later, op eveneens nog te bepalen datum, een internationale release. Interessant is niet alleen dat scherm, maar ook de materiële samenstelling van het toestel.

De smartphone is namelijk gemaakt met een mengeling van titanium en keramiek, die vallen van grote hoogte zouden moeten doorstaan. Wat voor hoogte is dan weer niet duidelijk, maar interessant is het wel, gezien het nagenoeg randloze Gorilla Glass 5 scherm. In elk geval zou de materiaalcode zorgen dat het toestel probleemloos van grote hoogte kan vallen.

De Essential Phone is voorzien van een 5,7-inch scherm. De resolutie daarvan bedraagt 2560×1312 pixels en heeft een aspect ratio van 19:10. De randen zijn 2,5mm per kant en daarmee iets groter dan bij de Samsung Galaxy S8, waar de randen 1,85mm breed zijn. Door de smalle randen, bedekt het scherm van de Essential Phone zo’n 85 procent van de voorkant.

De Essential Phone heeft verder een aantal prima eigenschappen. Zo is er een Qualcomm Snapdragon 835 processor die het apparaat draaiende houdt. Dat beschikt over een werkgeheugen van 4GB en een opslagcapaciteit van 128GB. Het toestel heeft een accu van 3040mAh en een usb-c aansluiting. Er is verder een vingerafdrukscanner en net als bij andere high-end smartphones, ontbreekt ook bij de Essential Phone een 3,5mm hoofdtelefoonaansluiting.

Afgezien van een selfiecamera, waar het scherm omheen gebogen is, is er een dubbele camera aan de achterkant. Die beschikt over twee sensoren, waarvan eentje zwartwit-foto’s maakt. Het gaat om een modulaire camera, waar middels een magnetische aansluiting ook een 360-graden camera aan gehaakt kan worden. Essential zal die accessoire op een later moment zelf uitbrengen.

De Essential Phone kost in de gewone versie 699 dollar. Met de 360-camera erbij, kost die 749 dollar. Wat kleuren betreft, is het apparaat straks beschikbaar in het grijs, groen, wit en zwart.