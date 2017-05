Tele2 schendt netneutraliteit met algemene voorwaarden

Business

De Nederlandse netneutraliteit is enorm streng en staat niet toe dat providers het internetverkeer afknijpen of blokkeren. Al het internetverkeer moet vrij toegankelijk zijn vanaf elk apparaat. In de voorwaarden van Tele2 is echter opgenomen dat tethering met een mobiel apparaat niet is toegestaan. Dat mag dus niet.

De vraag is nog even in hoeverre Tele2 hiervoor op zijn vingers wordt getikt, de Autoriteit Consument en Markt (ACM), wilde op dit moment niet reageren op de algemene voorwaarden van Tele2. Wel wilde de ACM kwijt dat er binnenkort weer een onderzoek wordt gestart waarbij alle algemene voorwaarden van grote providers tegen het licht worden gehouden. In het verleden heeft de ACM er wel voor gezorgd dat T-Mobile een verbod op tethering uit zijn voorwaarden moest halen. Tethering is het opzetten van een mobiele hotspot op je smartphone, om vervolgens met externe apparaten hiervan gebruik te maken, bijvoorbeeld een tablet, laptop of andere smartphones.

Tele2 heeft in een reactie laten weten dat het vooral is opgenomen om misbruik te voorkomen, als klanten massaal deze functie gaan gebruiken en de stabiliteit of capaciteit van het netwerk komt in gevaar kan het bedrijf ingrijpen. Of er daadwerkelijk klanten zijn geroyeerd of geblokkeerd door Tele2 wegens het teveel tetheren is onduidelijk.

Tele2 en T-Mobile hebben allebei een onbeperkt mobiel abonnement geïntroduceerd waarbij klanten onbeperkt kunnen bellen, sms’en en internetten. Hiermee is er een nieuwe prijzenoorlog gestart, want met dit soort abonnementen is het mogelijk om snel klanten te winnen. T-Mobile was de eerste met een dergelijk abonnement voor 35 euro per maand, Tele2 is daar nog eens 10 euro per maand onder gedoken en vraagt 25 euro per maand.

Over twee weken wordt ook de roaming afgeschaft binnen Europa en kan je met elk mobiel abonnement binnen de grenzen van de EU gewoon je normale bundels gebruiken zonder extra kosten. In het geval van Tele2 en T-Mobile betekent dit onbeperkt internetten in heel Europa. Verwacht wordt dat er de komende weken meer duidelijk wordt over de strategie van alle mobiele providers ten opzichte van die nieuwe regels. Of de prijzen bijvoorbeeld gaan stijgen, of dat andere providers het voorbeeld van Tele2 en T-Mobile gaan volgen.

De kans dat Tele2 binnenkort een brief ontvangt van de ACM dat het zijn voorwaarden moet gaan aanpassen, achten wij overigens bijzonder groot. Als T-Mobile geen beperking op tethering mag instellen, mag Tele2 dat ook niet.