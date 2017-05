Nest komt met Cam IQ, een 4K indoor beveiligingscamera met persoonsmeldingen

Networking

Nest heeft vandaag een nieuwe toevoeging aan haar camera-assortiment aangekondigd, de Cam IQ. Deze wordt naast de ‘originele’ Cam en de Cam Outdoor in de markt gezet, die dan ook gewoon verkrijgbaar blijven. De Cam IQ is evenals de Cam die al enkele jaren te koop is een indoor camera, maar verder een volledig ander apparaat, van buiten en van binnen.

Uiterlijk heeft de Cam IQ veel weg van de al eerder aangehaalde Cam Outdoor. Hij is wit en heeft de vorm van een klein spotje. De camera is op een standaard gemonteerd die 180 graden horizontaal en 160 graden verticaal te verstellen is. Opvallend hieraan is dat de kabel door de standaard is getrokken, waardoor je de kabel er alleen achter in de voet in ziet gaan.

Waar voorgaande Nest Cams werden geleverd met hun eigen ophangsystemen, inclusief schroefjes, is dat bij de Cam IQ niet langer het geval. Dit betekent overigens niet dat je hem helemaal niet op kunt hangen. Er is voorzien in een standaard 1/4″ 20 schroefdraadaansluiting, die je bijvoorbeeld ook tegenkomt op statieven en fotocamera’s.

Nieuw is verder de LED-ring voorop, die blauw oplicht als two-way audio wordt gebruikt. Het bekende groene LED’je geeft aan dat er iemand aan het meekijken is. Uiteraard is al deze verlichting uit te schakelen als je dat liever hebt. Nest wijst ons tijdens de presentatie van het product ook op het feit dat de luidspreker in de camera 7 keer krachtiger is dan die op voorgaande modellen en dat er 2×2 802.11ac wifi is toegepast. Verder is het apparaat klaar voor gebruik in combinatie met Bluetooth LE en Thread, de IoT-standaard van Google.

Met een compleet nieuw ontwerp zijn we er echter nog niet voor deze indoor camera. Het voornaamste verschil wat ons betreft vergeleken met de eerder indoor-camera is de gebruikte sensor. In de Cam IQ is een 4K-sensor gebruikt (8 MP), die voor zover wij het hebben kunnen zien overigens wel gewoon beelden in Full HD rendert. Het voordeel van de hoge sensorresolutie komt bovendrijven als er digitaal ingezoomd wordt. Je houdt dan vrijwel altijd een acceptabele resolutie over. Het is mogelijk om tot 12 keer digitaal in te zoomen. Daarnaast is er voorzien in HDR, waardoor donkere en lichte delen in een opname tegelijkertijd goed zichtbaar moeten zijn.

Evenals het geval is bij de eerdere camera’s van Nest, kun je ook de Cam IQ zo instellen dat hij alleen meldingen geeft als hij een persoon detecteert en niet als de hond of de kat voorbijloopt. Aangezien de processing die nodig is om dit te kunnen bepalen in de Nest-cloud plaatsvindt, verwachten we niet dat deze functie wezenlijk is veranderd of verbeterd ten opzichte van die op de oudere modellen, al kan een betere sensor de input voor de processing natuurlijk wel verbeteren. Een verschil is wel dat je er bij de Cam IQ geen abonnement op Nest Aware meer voor nodig hebt. Wil je dat de camera bekende gezichten herkent en daar melding van geeft of wil je gebruikmaken van geluidsmeldingen, dan moet je ook bij de Cam IQ een abonnement nemen.

Wat ons betreft dé onderscheidende nieuwe functie op de Cam IQ is Supersight. De camera maakt hierbij gebruik van de zeer hoge resolutie van de sensor door met behulp van Picture-in-Picture tegelijkertijd de gewone weergave te laten zien, maar ook een ingezoomde weergave van de persoon die is gedetecteerd, volgens Nest beide in HD.

Waar de voorgaande twee camera’s aan dezelfde prijs in de markt gezet werden, namelijk 199 euro, en dat nog altijd kosten overigens, heeft Nest er voor de Cam IQ een behoorlijke klap geld bovenop gedaan. Je moet voor dit nieuwe model 349 euro neertellen. Op zich is het gezien de stevige upgrade van de hardware niet zo gek dat de Cam IQ wat duurder is dan de Cam en de Cam Outdoor. Ook het feit dat je voor de persoonsmeldingen niet langer een abonnement op Nest Aware nodig hebt, kan de hogere prijs deels verantwoorden. Een prijsstijging van 150 euro is alleen wel erg stevig.

Of de Cam IQ deze prijsstijging waard is, zullen we binnenkort zelf kunnen gaan ervaren, als we de Cam IQ gaan testen. Wil je daar niet op wachten en het apparaat nu al pre-orderen, dan kan dat ook, via de online store van Nest zelf.