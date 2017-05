AMD presenteert details Epyc- en Threadripper-processoren

Hardware

AMD heeft op de Computex wat meer details vrijgegeven van zijn nieuwe krachtige Ryzen-processoren die op de rol staan. Het gaat om de nieuwe AMD Epyc-processoren voor servers en de nieuwe AMD Threadripper-processoren voor desktops. Daarmee zet AMD nu echt de aanval in op Intel’s dominantie in de pc- en servermarkt. Als het bedrijf Intel van de troon kan stoten door met betere en snellere processoren te komen, zal de omzet waarschijnlijk flink omhoog schieten.

De uitspraken die AMD deed tijdens zijn presentatie liegen er in elk geval niet om. De Epyc-processoren van AMD zouden sneller zijn dat de helft van Intel’s tweesocketservers. Waarmee de AMD-processoren dus minimaal twee keer zo snel moeten zijn, verder zou AMD met zijn topmodel ook de Intel Xeon E5-2699 v4 van de mat vegen. Een Intel-processor met een prijskaartje van ruim 4000 euro. Het zijn boute uitspraken en het is natuurlijk altijd afwachten of ze ook kloppen, maar daarvoor hoeven we niet lang te wachten, want AMD heeft bekendgemaakt op 20 juni de Epyc-processoren op de markt te brengen. Dat is al over drie weken.

“AMD Epyc-processoren moeten Intel onder druk zetten in de datacenters en cloud”

De prijzen zijn nog niet bekendgemaakt, maar over het algemeen weet AMD lagere prijzen en een lager energieverbruik te bieden dan Intel.

AMD Threadripper

Op de Computex ging het verder ook veel over de AMD Threadripper processoren, dit zijn de nieuwe desktop processoren. Qua formaat ook lekker groot, net zoals de Epyc-processoren. AMD heeft dan ook flinke sockets nodig voor deze modellen, maar in ruil daarvoor krijgt de gebruiker wel uitstekende prestaties. Zo biedt Threadripper maar liefst 64 PCIe-lanes. Voldoende om meerdere videokaarten op volle snelheid te combineren in een SLI of CrossFire setup. Hoe meer PCIe-lanes een processor en moederbord bieden, hoe meer snelheid er mogelijk is tussen de verschillende componenten. Videokaarten maken bijvoorbeeld gebruik van meerdere lanes om snel te kunnen communiceren met andere componenten of samen te werken. Daarvoor is een minimum van 32 lanes tegenwoordig wel aan te raden. AMD gaat een stuk verder door 64 lanes toe te voegen. Hierdoor kan er ook nog een batterij SSD’s worden aangesloten.

Het aantal rekenkernen is maximaal 16 bij de AMD Threadripper processoren, het aantal threads komt daarmee op 32. Verder is er ondersteuning voor DDR4. Dit wordt het ultieme high-end desktop platform van AMD (X339), dat direct gaat concurreren met Intel’s nieuwe X299 platform met Intel Core i9-processoren.