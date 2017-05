Uber ontslaat medewerker die geheimen gestolen zou hebben van Waymo

Business

De strijd tussen Uber en Google-dochter Waymo neemt interessante vormen aan. Uber heeft de medewerker die centraal stond in het dispuut tussen de twee bedrijven ontslagen. De prominente technicus Anthony Levandowski werd ontslagen omdat hij niet voldeed aan eisen van de Amerikaanse rechtbank en niet goed meewerkte met het interne onderzoek van Uber.

Persbureau Reuters meldt dat Levandowski van de rechtbank 14.000 documenten moest inleveren die hij gestolen zou hebben van Waymo toen hij daar vertrok. De Google-dochter klaagde Uber daar eind februari over aan, waarop de rechtbank eiste dat de documenten overhandigd zouden worden aan Waymo. Dat gebeurde niet en volgens Uber werkte de technicus ook niet goed mee met het interne onderzoek naar de gebeurtenissen. Die factoren zouden ten grondslag hebben gelegen aan het ontslag, al zal de zaak met Google natuurlijk de grootste invloed gehad hebben.

Lewandowski stapte in 2016 op bij Google, en richtte toen zijn eigen bedrijf – 280 Systems – op. Dat werd later Otto en toen voor 680 miljoen dollar overgenomen door Uber. De bedoeling was dat Levandowski de plannen met zelfrijdende auto’s binnen Uber vorm zou helpen geven. Maar in plaats daarvan kwam hij centraal te staan in deze uitgebreide zaak. Centraal in het dispuut staan die 14.000 documenten die gestolen zouden zijn bij Waymo. Daaronder bevonden zich volgens de aanklacht ook blauwdrukken voor het Light Detection and Ranging (LiDAR) systeem van Waymo. Die technologie is van cruciaal belang om de gegevens van de verschillende camera’s en sensoren op de zelfrijdende voertuigen te kunnen verwerken.

Het schijnt verder dat Uber zich weinig zorgen maakt over de rechtszaak. Het mailde volgens de New York Times aan medewerkers dat het met significante bewijzen zou komen, om aan te tonen dat het zijn zelfrijdende technologie ook echt zelf ontwikkeld had. Ondertussen wordt de afdeling die werkt aan zelfrijdende auto’s geleid door robotica-specialist Eric Meyhofer.