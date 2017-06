Intel Compute Card verschijnt in augustus, een pc in creditcardformaat

Hardware

Intel heeft op de Computex bekendgemaakt dat de Compute Card pc’s in augustus op de markt komen. Deze mini pc’s op creditcardformaat werden al tijdens de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas getoond begin dit jaar, maar nu zijn de configuraties en de beschikbaarheid bekendgemaakt. Daarnaast heeft Intel laten weten dat partners van het bedrijf ook nog met hun eigen versies komen van de Compute Card pc.

Intel zal de Compute Card in augustus op de markt brengen in vier configuraties.Deze configuraties verschillen vooral in rekenkracht en opslagcapaciteit, waarbij de minst krachtige voorzien is van een Intel Celeron N3450 processor, 4GB werkgeheugen en 64GB aan eMMC flashopslag. De zwaarte configuratie is voorzien van een Intel Core i5-7Y57 processor, 4GB werkgeheugen en 128GB aan opslagcapaciteit. Daar tussen zitten nog twee configuraties met een Intel Pentium N4200 en een Intel Core i3-7Y30 processor. Alle modellen zijn wel voorzien van WiFi AC en Bluetooth 4.2. Prijzen heeft Intel helaas nog niet bekendgemaakt, daarvoor moeten we nog even geduld hebben.

Opmerkelijk is dat Intel wel kon melden dat partijen als Dell, HP en Lenovo werken aan hun eigen versies van de Compute Card, maar er op dit moment nog niets bekendgemaakt kan worden wanneer de fabrikanten deze producten gaan aankondigen en op de markt gaan brengen. Wel is duidelijk dat schermfabrikanten mogelijkheden zien met deze mini creditcardformaat pc’s. Zowel LG als Sharp ontwikkelen monitoren met een slot aan de zijkant waar een dergelijke pc kan worden ingeschoven. Op die manier veranderd een passief beeldscherm in een complete All-in-One-pc.

Ook ligt het in de lijn der verwachting dat dergelijke slots toegevoegd gaan worden aan tablets en interactieve whiteboards, waarbij ook heel simpel de pc kan worden ingeklikt.