LG maakt gigantische investeringen in OLED-fabriek voor iPhone

Business

LG doet een miljardeninvestering in een nieuwe fabriek voor OLED-schermen. Het bedrijf gaat er namelijk vanuit dat het binnenkort naast Samsung gekozen wordt om de OLED-schermen voor de Apple iPhone 8 te leveren. Het focust zich nu dus niet alleen meer op het maken van OLED-televisies.

Dit meldt het Koreaanse ET News (via 9to5Mac). De site schrijft dat bronnen binnen LG melden dat het bedrijf zijn productiecapaciteit flink wil ophogen. Daarvoor investeert het maar liefst 3,56 miljard dollar in “zijn nieuwe fabriek in Paju, waar het productielijnen opzet voor de zesde generatie flexibele OLEDs in 2018.”

Er zou al een gigantische investering gepland zijn, maar die was er volgens de Koreaanse nieuwswebsite in eerste instantie alleen op gericht de productie van OLED-televisies te vergroten. Nu denkt het er echter aan dat geld juist te steken in productiecapaciteit van OLED-schermen voor smartphones.

“Het lijkt erop dat LG Display van plan is zich van zijn positie als tweede leverancier voor de Apple iPhone te verzekeren door de productiecapaciteit van OLED voor smartphones versneld te verhogen,” concludeert de site. Het is een grote gok voor het bedrijf, want LG heeft geen garanties van Apple.

Tegelijk is er ook een plan B in plaats: LG gaat er namelijk van uit dat ook Chinese smartphonefabrikanten binnenkort de switch naar OLED-schermen maken. De vraag naar de kleine OLED-panelen zou dus snel toenemen. Het is een groeiende markt en vooral van belang gezien de opkomst van mobiele virtual reality apparaten.