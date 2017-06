Tele2 verhoogt prijzen vaste internetabonnementen

Business

Tele2 heeft bekendgemaakt dat de prijzen voor vaste internetabonnementen gaan stijgen. Daarmee ontstaat er een verschil in prijs tussen nieuwe en bestaande klanten. Nieuwe klanten gaan voor Internet Extra 30 euro betalen, terwijl bestaande klanten de prijs zien stijgen van 28 euro naar 29 euro per maand. Bij Internet Basis gaat de prijs naar 27 euro (bestaande klanten) en 28 euro (nieuwe klanten) per maand.

Dat de prijzen bij Tele2 omhoog gaan is op zich niet heel vreemd, we hebben recent ook al prijsverhogingen bij KPN en prijsverhogingen bij Ziggo voorbij zien komen, vaak veranderd de prijs dan bij alle providers binnen een aantal maanden. Tele2 stelt dat het genoodzaakt is de prijzen te verhogen doordat recent de netwerk- en servicekosten zijn gestegen. Waaronder dus de kosten die Tele2 moet betalen aan KPN om gebruik te maken van het kopernetwerk.

De prijsverhoging bij Tele2 is in tegenstelling tot de andere grote providers minder groot, verder kiest Tele2 ervoor om alleen de twee duurste internetabonnementen te verhogen. Prijzen voor televisie en vaste telefonie blijven op dit moment gelijk. De prijsverhoging wordt net als bij de andere providers doorgevoerd op 1 juli. Door deze wijziging hebben klanten het recht om kosteloos op te zeggen bij de provider.

Voor Tele2-klanten met een glasvezelabonnement veranderd er op dit moment niets. Ondanks dat Tele2 de prijzen nu verhoogt blijft de provider een prijsvechter op de Nederlandse markt.