‘Samsung worstelt nog altijd met Engelstalige versie Bixby’

Het lijkt Samsung maar niet te lukken om een Engelstalige versie van zijn stemassistent Bixby uit te rollen. Bij lancering van de Samsung Galaxy S8 was het een van de voornaamste nieuwe functies die het bedrijf presenteerde. Sterker nog, het bedrijf introduceerde zelfs een speciale knop op de smartphone om de assistent mee op te roepen.

In april bleek dat de Engelstalige versie van Bixby nog niet beschikbaar was. Toen was er nog sprake van dat die in de loop van mei uitgerold zou worden, maar dat is nog altijd niet het geval. Het voornaamste probleem ligt volgens de Wall Street Journal in de grammatica en zinsstructuur van de Engelse taal. Het bedrijf schijnt nog enkele weken nodig te hebben om Bixby af te maken.

Met Bixby wil Samsung concurreren met bedrijven als Apple, Amazon en Microsoft. Zij hebben allemaal al een eigen digitale assistent en Samsung wil meedoen op die markt. Het bedrijf heeft ook nog eens gigantische plannen met Bixby. Zo presenteerde het kortgeleden nog een koelkast met Bixby-functionaliteiten. De bedoeling is om in alle toekomstige Samsung-apparaten Bixby te integreren, zodat gebruikers meer gebonden zijn aan de Samsung-platformen. In zekere zin is het dan ook begrijpelijk dat het bedrijf Bixby niet overhaast wil lanceren: er hangt veel af van de eerste ontvangst van de assistent.

In een statement tegenover de Amerikaanse krant liet een woordvoerder van Samsung weten dat er wel al uitgebreide proeven plaatsvinden met Bixby. “Bixby Voice kan in de extra tijd veel beter leren natuurlijk taalgebruik te begrijpen en op dit moment nemen we in afwachting van de lancering meer mensen op in ons Amerikaanse testpubliek.”

Het is niet duidelijk wanneer de digitale assistent nu wel naar de Verenigde Staten en andere Engelstalige markten komt. Het zou volgens de Wall Street Journal niet voor eind juni gebeuren.