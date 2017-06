Met Logitech Flow kun je meerdere computers tegelijk bedienen met je muis

Hardware

Logitech heeft vandaag meerdere nieuwe producten aangekondigd. Zo zijn er twee uitbreidingen op de MX Master-lijn van muizen onderweg en een nieuwe Silent-muis. Daarnaast komt Logitech met Flow, software waarmee het mogelijk is om op meerdere computers tegelijkertijd te werken.

Werken op meerdere schermen naast elkaar is iets wat niet alleen de gamer maar ook de zakelijke gebruiker vaak doet. Je hebt meer ruimte en dus meer overzicht. Volgens Logitech gebruikt tegenwoordig ook 1 op de 10 mensen meerdere computers naast elkaar. Op de ene draait dan bijvoorbeeld een processorintensieve taak zoals het renderen van video, terwijl op een tweede machine het andere werk doorgaat. Voor dit type gebruik is de Flow-software ontwikkeld.

Gebruik je een muis die compatibel is met de Flow-software, dan kun je op eenzelfde manier van het ene scherm naar het andere gaan als het geval is bij het werken met meerdere schermen. Ga naar de rand van het ene scherm en je gaat naar het andere toe. Verder is het mogelijk om bestanden en tekst van de ene naar de andere computer te kopiëren via de software. Op ieder systeem moet uiteraard wel de Flow-software geïnstalleerd staan om het te laten werken.

In onderstaande video van Logitech kun je zien hoe een en ander in zijn werk gaat:

MX Master 2S en MX Anywhere 2S

Logitech Flow is niet compatibel met alle muizen uit het assortiment van de fabrikant. De eveneens vandaag aangekondigde MX Master 2S en MX Anywhere 2S kunnen ermee overweg. Dit zijn twee modellen voorzien van een Darkfield lasersensor met een resolutie van 4000 dpi. Het zijn uitbreidingen in deze reeks muizen gericht op de intensieve en zakelijke gebruiker. Ze kenmerken zich dan ook door de nadruk op de ergonomie. De MX Master 2S gaat 109 euro kosten, de MX Anywhere 2S 89,99 euro.



Logitech MX Master 2S

Naast de twee MX-muizen komt er ook een nieuw Silent-model aan, de M590 Multi-Device Silent. Dit model is zoals de naam al doet vermoeden met name gericht op gebruikers die graag een zo stil mogelijke muis hebben. Klikken maakt nagenoeg geen geluid op dit model. Het is een wat soberder model dan de twee MX-modellen, onder andere met een lasersensor met een veel lagere resolutie (1000 dpi). Hij heeft dan ook een adviesprijs meegekregen van 49,99 euro.