‘Apple-speaker klaar voor onthulling maandag’

Apple schijnt begonnen te zijn met de productie van zijn Siri-speaker. Het apparaat zou naar verluidt komende maandag tijdens de WWDC-keynote onthuld worden door CEO Tim Cook. Toch zal het dan niet meteen in de schappen liggen, dat is pas later dit jaar het geval.

De Siri-speaker zou volgens persbureau Bloomberg op een aantal manieren verschillen van de concurrentie. Apple kiest er namelijk voor zijn speakers van virtueel surround sound te voorzien en voor een diepere integratie met zijn andere producten. Daarmee verschilt het Apple-apparaat van de concurrentie, waarbij vooral Amazon en Google populaire apparaten op de markt hebben.

Verder schrijft Bloomberg dat Apple twee dingen wil realiseren met zijn speaker: een hub creëren waarmee het HomeKit-systeem breder beschikbaar wordt gemaakt, en consumenten op nog een extra manier aan zijn dienstennetwerk binden. Vooral de extra ondersteuning van HomeKit is nodig, want die van Google en Amazon bieden geen ondersteuning voor de Apple-software.

Dit jaar zou Apple voor het eerst in jaren nieuwe hardware introduceren tijdens de WWDC. Die ontwikkelaarsconferentie is voornamelijk een softwareshow, maar daar lijkt dit jaar geen sprake van te zijn. De speaker van Apple schijnt de one more thing te worden en zou er vrij traditioneel uitzien. Het apparaat krijgt volgens de bronnen van het financieel persbureau geen scherm, zoals de nieuwste versie van de Amazon Echo dat wel heeft.

Eerder vandaag lekten er nog productregistraties uit, die erop wijzen dat mogelijk met maar liefst tien nieuwe producten komt tijdens de WWDC. Het zou gaan om onder meer nieuwe iPads, nieuwe MacBooks en een nieuwe accessoire. Verder presenteert Apple komende maandag vrijwel zeker ook nieuwe versies van MacOS, iOS en WatchOS.