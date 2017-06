Lancom introduceert vRouter, een virtuele router

Networking

We zijn gewend dat een router een fysieke doos is die je ergens in het netwerk neerzet. Het is echter ook mogelijk om de router in zijn geheel te virtualiseren. Dat heeft Lancom gedaan met de vRouter. Je hebt hiervoor met uitzondering van een server geen additionele hardware nodig.

De vRouter is de eerste virtuele VPN Router/Gateway-oplossing van Lancom, die zowel in traditionele netwerken als in cloud-omgevingen ingezet kan worden. Een van de voornaamste voordelen van het virtualiseren van de router is dat een organisatie nu in relatief korte tijd nieuwe WAN-verbindingen kan aanleggen. Er hoeft geen router-hardware gekocht te worden. In theorie ben je met enkele muisklikken een router rijker in je infrastructuur.

De vRouter is een goed voorbeeld van Network Function Virtualization, oftewel NFV, het virtualiseren van cruciale netwerkfuncties. De nadruk van de virtuele router ligt op de VPN-capaciteiten. Als je voor de krachtigste uitvoering gaat, kun je tot 1000 IPsec-tunnels opzetten, waarbij hij meer dan 3000 Mbps aan encryptievermogen biedt.

Het geheel wordt zoals ook het geval is bij de fysieke routers van Lancom aangestuurd door het Lancom Operating System (LCOS). De interface van de vRouter zal voor de gebruiker die bekend is met producten van Lancom vertrouwd aanvoelen, want ook die is identiek. Hij wordt daarnaast ook ondersteund door de recent geïntroduceerde Lancom Management Cloud.

Op dit moment ondersteunt de vRouter alleen nog maar de VMware ESXi hypervisor (vanaf versie 6.0.0). Aan ondersteuning voor andere platformen wordt gewerkt, aldus Lancom. Er worden wel enkele eisen gesteld aan de beschikbare hardware in de server. Er moet voorzien zijn in een Intel Xeon-processor met AES-NI instructieset en VT-x. Voor de virtuele machine waarin de router gaat draaien moet 1 virtuele x86 CPU beschikbaar zijn, 512 MB RAM, 512 MB opslag en 1-5 virtuele netwerkpoorten (VMXNET3).

De vRouter is per direct beschikbaar ter download. Lancom biedt vier uitvoeringen aan: vRouter 50, 250, 1000 en unlimited, waarbij de toevoeging slaat op het encryptievermogen in Mbps. Er worden 5 tot 1000 VPN-tunnels ondersteund, afhankelijk van de licentie die je afneemt. De goedkoopste variant, de vRouter 50, kost 389 euro (exclusief BTW). Voor de duurste, de vRouter unlimited, ben je per jaar 4990 euro (exclusief BTW) kwijt. Het aantal ondersteunden virtuele ethernetpoorten varieert overigens niet tussen de verschillende uitvoeringen. Dat is altijd 1-5 stuks.

