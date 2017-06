HP verliest octrooizaak rond huismerkcartridges

Hardware

HP heeft een octrooizaak verloren van de site 123inkt.nl. De onderneming had een octrooi in handen op chips van inktcartridges waarmee het de verkoop van huismerkcartridges voor HP-printers wilde voorkomen. Hiermee komt de markt voor HP-printers open te liggen.

Er werd op 24 mei uitspraak gedaan in de zaak tussen de twee bedrijven. De uitspraak volgde op een hoger beroep van HP, nadat de rechtbank in november 2015 al de beslissing nam dat de chips op huismerkcartridges niet vielen onder een Europees octrooi van HP. Die chips zijn nodig voor het valideren van cartridgegegevens en HP had hier een octrooi op in handen. Het bedrijf vroeg wilde een verbod op de verkoop van die huismerkcartridges van onder meer 123inkt.nl.

In zijn statement laat de webwinkel weten van mening te zijn dat het octrooi “een dure truc [is] om verkopers van huismerkcartridges te blokkeren”. Verder is de site van mening dat het door “HP misbruikt [wordt] om zo een monopolie te creëren”. Het hof volgde die conclusies en stelt dat de chip niet nieuw of inventief is en dat het octrooi dus niet geldt.

Daarmee ligt de markt van de verkoop van huismerkcartridges voor HP-printers nog altijd open. Er hoeft geen schadevergoeding betaald te worden aan HP en 123inkt.nl hoeft ook geen winst af te dragen. De proceskosten van bijna 125.000 euro zijn geheel voor rekening van HP.

Directeur Gerben Kreuning laat weten dat hij de uitspraak vooral ook als een overwinning voor zijn klanten ziet. “De consument moet zelf kunnen kiezen tussen dure inktcartridges van HP en goedkopere, net zo goede inktcartridges van een huismerk. Grote, machtige printerfabrikanten als HP en Samsung proberen ons af te schrikken met hun hoge claims, maar ons krijgen ze niet klein met een octrooi waar niets aan originaliteit in zit. Het enige wat ze daarmee willen bereiken, is het beperken van de keuzevrijheid van consumenten.”