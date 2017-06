Microsoft en TU Delft richten onderzoekslab voor quantum-computing op

Business

Toen afgelopen november bekend werd dat hoogleraar Leo Kouwenhoven van de TU Delft in dienst zou treden van Microsoft, was de intentie er al om gezamenlijk onderzoek te doen naar quantum computing. Vandaag meldt Microsoft dat het Station Q Delft heeft opgericht, een experimenteel onderzoekslaboratorium gericht op quantum computing. Kouwenhoven is de Microsoft Science Director van Station Q Delft en heeft dus de leiding over dit lab.

Microsoft heeft een langetermijnovereenkomst afgesloten met de TU Delft. Onderdeel hiervan zijn investeringen in het quantum-instituut van de TU Delft zelf (QuTech) en dus het nieuwe Station Q Delft. Naast financiële investeringen voor apparatuur en faciliteiten, gaat het ook om de inzet van Microsoft-personeel in het laboratorium.

Station Q is niet het eerste quantum-laboratorium dat mede is opgericht door Microsoft. Soortgelijke samenwerkingen is het bedrijf al aangegaan met Purdue University in de VS en de Universiteit van Sydney in Australië. De laboratoria werken verder ook nog samen met de in Redmond, Washington – de ‘thuisstad’ van Microsoft – gevestigde leden van het Microsoft Quantum Computing-team en de leden van Microsoft’s eigen Station Q in Santa Barbara, Californië.

Het idee achter het partnerschap met in dit geval de TU Delft is het bouwen van een ‘robuuste en schaalbare quantum-computer’. Hiermee wordt een computer bedoeld die gebruikmaakt van de principes van de quantum-mechanica, waarbij quantum bits tegelijkertijd een ‘1’ en een ‘0’ kunnen zijn. Dit zorgt logischerwijs voor significant meer rekenkracht. In een wereld waarin berekeningen steeds complexer worden, onder andere doordat er steeds meer data verwerkt moet worden (denk aan AI-toepassingen), is dat op dit moment iets waar veel nadruk op ligt.

Op het moment dat het doel is bereikt en er een quantum-computer is ontwikkeld, is het werk nog niet klaar. Het doel is dan om eenvoudig te gebruiken instrumenten te ontwikkelen, die ook gebruikt kunnen worden door wetenschappers zonder quantum-achtergrond.

Leo Kouwenhoven is zoals te verwachten te spreken over de samenwerking:

“De wereld van quantum computing ontwikkelt zich snel en biedt veel potentie. Nu quantum bits al zijn gecreëerd, is het belangrijk om een stabiel systeem en de juiste computing-methoden te ontwikkelen. QuTech en Station Q Delft kunnen dit samen bereiken. Ik ben ontzettend blij met de samenwerking tussen Microsoft en TU Delft. Ik verwacht dat we samen een mooie bijdrage kunnen leveren.”

Voor de internationale status van Nederland is het ook een goede zaak, aldus Minister Kamp van Economische Zaken:

“Toonaangevende ICT-bedrijven als Microsoft investeren via QuTech al enkele jaren in de Nederlandse quantum-technologie. Ons Nationaal Icoon QuTech staat inmiddels ook internationaal stevig op de kaart. De komst van een lab van Microsoft naar Delft geeft een krachtige impuls aan de verdere ontwikkeling van deze technologie van de toekomst. Het nieuwe lab is een verrijking voor de campus in Delft, waar bedrijven, investeerders en onderzoekers samenwerken aan deze technologie in Nederland, maar ook aan andere innovaties op het gebied van bijvoorbeeld ICT en energie.”

Meer informatie over het Station Q-project van Microsoft vind je via deze link.

De personen op de foto bovenaan de pagina zijn v.l.n.r.: Minister Kamp (Minister van Economische Zaken), David Pritchard (Chief of Staff Microsoft Artificial Intelligence and Research), Leo Kouwenhoven (Microsoft Science Director Station Q Delft), Tim van der Hagen (Collegevoorzitter TU Delft)