Qualcomms Quick Charge 4+ wordt sneller en efficiënter

Hardware

Sinds 2013 heeft Qualcomm de Quick Charge-technologie in ontwikkeling. Bijna elk jaar komt er een nieuwe versie van uit en nu hebben we Quick Charge 4+ die volgt op de in november vorig jaar onthulde versie van de technologie.

Met Quick Charge 4.0 konden smartphones en andere apparaten die daarvan voorzien zijn al een stuk sneller opgeladen worden. Binnen 5 minuten zou een batterij tot 5 uur aan vermogen kunnen krijgen. Het bedrijf stelt niet alleen dat batterijen met de nieuwe versie nog sneller opgeladen kunnen worden, maar ook dat ze veel efficiënter kunnen laden.

Volgens Qualcomm zelf worden batterijen 15% sneller opgeladen en gebeurt dat tot 30% efficiënter. Dat laatste is deels mogelijk omdat het ook koeler gaat, tot wel 3 graden Celsius. Qualcomm schrijft dat de verbeteringen dankzij drie eigenschappen mogelijk waren:

Dual Charge : was al een optie in eerdere versies, maar is nu krachtiger gemaakt. Dual Charge zorgt dat de accu’s efficiënter opgeladen worden.

: was al een optie in eerdere versies, maar is nu krachtiger gemaakt. Dual Charge zorgt dat de accu’s efficiënter opgeladen worden. Intelligent Thermal Balancing : de stroom loopt middels deze technologie via de meest ‘koele paden’, zoals Qualcomm het zelf omschrijft. Het zou ervoor moeten zorgen dat de accu niet oververhit raakt tijdens het opladen.

: de stroom loopt middels deze technologie via de meest ‘koele paden’, zoals Qualcomm het zelf omschrijft. Het zou ervoor moeten zorgen dat de accu niet oververhit raakt tijdens het opladen. Advanced Safety Features : maar dat is niet het enige: Quick Charge 4+ is ook veiliger en houdt de temperatuur van de batterij en de lader in balans. Dat laatste zou moeten voorkomen dat er per ongeluk kortsluiting kan ontstaan in een lader.

Quick Charge 4.0+ is niet alleen ontwikkeld voor smartphones, maar ook beschikbaar voor accessoires, en de mogelijkheden zijn ook met terugwerkende kracht beschikbaar voor Quick Charge 3.0 en Quick Charge 2.0 apparaten. Het gaat dan dus bijvoorbeeld om power banks en USB-hubs.