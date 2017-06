Chrome blokkeert vanaf 2018 automatisch irritante advertenties

Networking

Google komt begin 2018 met een nieuwe versie van zijn Chrome-browser. Die moet automatisch irritante reclames gaan blokkeren. Het gevolg voor gebruikers van de browser: er komen minder pop-ups en advertenties die automatisch audio afspelen.

Voor het definiëren van irritante advertenties maakt Google gebruik van de Coalition for Better Ads. Voorbeelden zijn pop-up reclames, en video’s die automatisch met audio beginnen af te spelen. Ook ziet de groep advertenties die bijvoorbeeld een compleet scherm overnemen als onwenselijk.

Google’s SVP van advertenties en commercie Sridhar Ramaswamy lichtte de beslissing van het bedrijf als volgt toe: “De werkelijkheid is, dat het te vaak voorkomt dat mensen irritante, opdringerige advertenties tegenkomen op het internet – denk maar aan advertenties die onverwacht muziek afspelen, of die je dwingen 10 seconden te wachten tot je een pagina kunt bekijken,” aldus Ramaswany. “Deze frustrerende ervaringen kunnen ertoe leiden dat mensen alle advertenties blokkeren, en dat heeft grote invloed op de makers van content, de journalisten, webontwikkelaars en videomakers, die van advertenties afhankelijk zijn om de creatie van hun content mogelijk te maken.”

Er zijn al sinds april berichten dat Google met advertentieblokkers in Chrome zou komen. Dat blijkt dus in zekere mate werkelijkheid te zijn. Toch is het een enigszins opmerkelijk bericht, want Google verdient met advertenties meer dan 20 miljard dollar per kwartaal. Natuurlijk zullen de Google-advertenties uitgesloten worden van de blokkade, waarmee het potentieel voor Google als grootste adverteerder van de wereld alleen maar groter wordt.