Apple: App-ontwikkelaars verdienden vorig jaar 20 miljard dollar

Google mag dan wel veel groter zijn als het aankomt op het aantal apparaten met zijn mobiele besturingssysteem erop, Apple doet het nog altijd niet slecht. iOS is het enige andere mobiele besturingssysteem van enige significantie en dat zien we terug in de bedragen die erin omgaan. Apple meldt in zijn jaarrapportage dat zijn ontwikkelaars vorig jaar maar liefst 20 miljard dollar verdienden.

Het rapport van Apple is vooral een viering van een belangrijk feit: dat er nu sinds de lancering van de App Store in 2008 maar liefst 70 miljard dollar is uitgekeerd aan ontwikkelaars. Dat is 20 miljard dollar meer dan een jaar geleden, dus er is flink wat groei gerealiseerd. Apple stelt zelf dat het aantal downloads ook flink toegenomen is; de afgelopen twaalf maanden met 70 procent.

“Dat ontwikkelaars zeventig miljard dollar verdiend hebben, is simpelweg ongelofelijk,” stelt Phil Schiller, SVP van wereldwijde marketing bij Apple in een statement. “We zijn allemaal verbaasd over de geweldige nieuwe apps die onze ontwikkelaars bouwen en kunnen niet wachten hen volgende week weer te zien in onze Worldwide Developers Conference.”

Het toegenomen aantal downloads volgt op onlangs doorgevoerde veranderingen in de structuur van de App Store. Apps worden nu sneller goedgekeurd en ontwikkelaars kunnen sinds enige tijd in alle mogelijke categorieën abonnementen verkopen. Dat laatste is ook aantrekkelijker gemaakt: als een ontwikkelaars nu langer dan een jaar een abonnee heeft, vraagt Apple nog maar 15% van de omzet, waar dat anders 30% is.

De meest gedownloade apps blijven games. Het gaat dan om spelletjes als Pokemon Go en Super Mario Go. Andere apps die opvallen zijn CancerAid, SPACE by THIX en Zoner for Training with Excercise Intensity.