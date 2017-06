Cisco en IBM willen klanten samen beschermen tegen cybercriminaliteit

Security

Cisco en IBM hebben laten weten samen te gaan werken om klanten te beschermen tegen cybercriminaliteit. De twee bedrijven gaan hun diensten integreren op netwerken, endpoints en in de cloud. Klanten zouden daardoor een veel veiliger systeem hebben.

De overeenkomst van de twee bedrijven luidt op drie gebieden een grotere samenwerking in: producten, diensten en threat intelligence. De oplossingen van Cisco zullen geïntegreerd worden met de QRadar van IBM. Natuurlijk is er ook sprake van een wisselwerking: er komt in Cisco-producten binnen de Managed Security Service Provider (MSSP) portfolio integratie van IBM Global Services.

Binnen de overeenkomst gaan ook de researchteams van de twee bedrijven samenwerken. Daarmee deden ze al ervaring op bij de recente WannaCry ransomware-aanval. De teams brachten de aanval gezamenlijk in kaart. De integratie van de beveiligingsproducten van de twee bedrijven zou het makkelijker moeten maken voor bedrijven om hun netwerken te beveiligen. Daar komt bij dat de samenwerking van Cisco en IBM Security zou moeten leiden tot versnelde probleemdetectie.

Niet alleen gaan IBM en Cisco meer samenwerken en hun eigen diensten integreren, de twee bedrijven werken ook aan de ontwikkeling van nieuwe diensten. De gedachte is dat vooral de complexiteit van security zo minder kan worden. Uit een onderzoek bleek dat een groot bedrijf tussen de 6 en 50 beveiligingsproducten gebruikt, waarvan de integratie lang niet altijd even eenvoudig is.

Volgens het gezamenlijk statement van de bedrijven, helpt de combinatie van hun producten klanten hun IT-omgevingen effectiever te beschermen. Cisco zal als extra onderdeel van de samenwerking nieuwe applicaties voor IBM’s QRadar security analytics platform ontwikkelen. Verder zal IBM’s Resilient Incident Response Platform (IRP) geïntegreerd worden met Cisco’s Threat Grid om security-teams de middelen te geven om sneller op incidenten te kunnen reageren.