Amerikaanse Android-gebruikers downloaden meer apps, maar besteden er minder

Apps & Software

Er is een nieuw rapport vrijgegeven dat kijkt naar Amerikaanse Android-gebruikers. De voornaamste conclusie: ze downloaden meer apps, maar geven er minder geld aan uit. Gemiddeld geven ze zo’n 33 procent minder uit in de Google Play Store, dan hun tegenhangers binnen de Apple App Store.

Dit blijkt uit een rapport van marktonderzoeker Sensor Tower. Dat schreef dat Android-gebruikers wel meer geld uitgeven. Ze downloaden meer apps per apparaat, gemiddeld 42 vorig jaar. Dat was bij iPhone-gebruikers minder: zij downloadden vorig jaar gemiddeld 33 apps per apparaat.

Natuurlijk is het een interessante vraag waar dat verschil precies vandaan komt. Volgens onderzoeker Ruika Lin zou dat kunnen liggen in het feit dat Android-apparaten gemiddeld goedkoper zijn dan de iPhones. Dat zou erop kunnen wijzen dat Android-gebruikers meer kostenbewust zijn.

Android-gebruikers houden verder overduidelijk van games. 90 procent van hun totale uitgaven ging in die categorie zitten. Diezelfde statistiek kan overigens doorgetrokken worden naar de App Store van Apple, want ook daar zijn games veruit het meest populair en wordt er het meeste geld aan uitgegeven.

Maar het verschil tussen Android en iOS is groter: Android-gebruikers kopen gemiddeld tweemaal zoveel games als iPhone-gebruikers. De gemiddelde uitgave was tegelijk voor beide besturingssystemen 27 dollar aan uitgaven voor games. Andere categorieën binnen Android verbleken toch een beetje vergeleken hiermee: gemiddeld geven gebruikers 50 dollarcent uit aan andere apps.

Verwacht wordt dat mensen de komende tijd wel meer geld uit gaan geven aan apps. “Het zou niet verrassend zijn als we zien dat de uitgaven per apparaat toenemen en het aantal downloads voor Android-gebruikers komend jaar af zal nemen,” aldus Lin.