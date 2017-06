‘Apple gaat mogelijkheden Siri gigantisch uitbreiden’

Business

Vanavond geeft Apple CEO Tim Cook aan het begin van de WWDC, de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie, een keynote speech. Naar verwachting presenteert hij dan een aantal nieuwe producten en nieuwe versies van zijn belangrijkste software. Maar er wordt nu ook geschreven dat Apple Siri uit gaat breiden.

Dit meldt persbureau Reuters. Apple zou willen dat de stemassistent met veel meer apps gaat werken, om zo beter te kunnen concurreren met Amazons Alexa. Daarbij zou Apple bewust voor een ander beleid kiezen. Amazon voegt vooral zoveel mogelijk functies toe aan zijn digitale assistent, waarvan er soms nieuwe functies niet werken.

Apple wil zich daarvan onderscheiden door slechts een klein aantal functies toe te voegen en die te perfectioneren. Het bedrijf streeft onder CEO Tim Cook dus niet een zo uitgebreid mogelijk portfolio na. Op dit moment werkt Siri met zes soorten handelingen: berichten en telefoneren; foto’s doorzoeken; taxi’s oproepen; betalingen; fitness en auto infotainment.

Verwacht wordt dat Apple Siri later vandaag beschikbaar maakt voor meer categorieën. Dat zouden er nog steeds niet gigantisch veel moeten worden, omdat Apple denkt dat mensen vooral een assistent willen die hetzelfde werkt als een mens. Verwacht wordt ook dat Siri straks beschikbaar is in combinatie met een slimme speaker, zoals de Amazon Echo.

Vanavond om 19:00 vindt de WWDC plaats. Tijdens de keynote van Apple worden naar verwachting niet alleen nieuwe versies van onder meer iOS en MacOS gepresenteerd, maar ook worden er nieuwe MacBooks en iPads verwacht. Apple zou tot slot die Siri-speaker presenteren, in combinatie met de uitbreiding van de mogelijkheden.