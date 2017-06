Google wil Instant Tethering naar Chrome OS brengen

Apps & Software

Het lijkt erop dat Google binnenkort een nieuwe update naar Chrome OS brengt, die instant tethering mogelijk maakt. De functie is er om makkelijker een internetverbinding tot stand te brengen, door de connectie van bijvoorbeeld smartphones en tablets te delen.

De functie werd door de site Chrome Story ontdekt in een nieuwe ontwikkelaarsversie van Chrome OS. De site stelt dat hierin ondersteuning voor de functie toegevoegd is. Daarvoor moeten gebruikers een zogenoemde flag instellen, met de naam enable-tether. Als je de Chromebook vervolgens opnieuw opstart, is de functie zichtbaar. Dat ziet er dan als volgt uit.

Instant Tethering is een Android-functie die je toestaat je de WiFi hotspot van je smartphone makkelijker te delen. Google omschrijft de functie als volgt: “Je kan automatisch een mobiele dataconnectie delen met bepaalde Pixel- en Nexus-apparaten via WiFi, als ze ingelogd zijn op dezelfde Google Account. Je kan bijvoorbeeld je tablet automatisch met het internet verbinden, door de dataconnectie van je smartphone te gebruiken.”

De functie werd in februari naar Nexus- en Pixel-apparaten gebracht. Wanneer Google hem naar zijn Chromebooks wil brengen is niet bekend. Aangezien het gaat om een vroege ontwikkelaarsversie van ChromeOS, kan dit nog wel even duren. Interessant is het in elk geval wel, want het zou de apparaten kunnen helpen sneller met het internet verbonden te worden.