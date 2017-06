Samsung stopt met beveiligingsapp My Knox

Security

Samsung stopt met My Knox. Ter vervanging moedigt het gebruikers aan om te wisselen naar de nieuwere Secure Folder app. Het bedrijf stuurde daarvoor een e-mail naar zijn gebruikers, waarin het liet weten dat My Knox binnenkort niet langer beschikbaar is op nieuwe Samsung-apparaten.

My Knox werd in 2014 gelanceerd en is een zakelijke beveiligingsoplossing die als het ware een veilig plekje creëert op een apparaat. Op die plek kan alle aan werk gerelateerde data van een gebruiker opgeslagen worden, die dan los staat van de persoonlijke gegevens. Ook worden de gegevens versleuteld en zijn ze alleen voor de gebruiker toegankelijk.

Het bedrijf moedigt gebruikers die in bezit zijn van Samsung-smartphones met Android 7.0 Nougat of hoger aan, te wisselen naar de app Secure Folder. Die app maakt ook gebruik van het Samsung Knox beveiligingsplatform en creëert een veilige, versleutelde ruimte op je smartphone, waar apps en gegevens opgeslagen kunnen worden.

Het migreren van gegevens van My Knox naar Secure Folder is vrij eenvoudig geregeld. Binnen My Knox is het mogelijk om een versleutelde back-up te maken. Daarvoor dien je naar het instellingenmenu te gaan. Als je dan een back-up gemaakt heb, kan je binnen Secure Folder de optie selecteren om gegevens vanuit een back-up te herstellen. Gebruik dan de back-up van My Knox en dan is de migratie al afgerond.

Samsung is van plan om op zeer korte termijn te laten weten vanaf welk moment My Knox niet meer ondersteund wordt. Tot dat moment aangebroken is, kunnen gebruikers de app My Knox gewoon blijven gebruiken. In de tussentijd is het dus wel verstandig om gegevens te migreren.