NetApp maakt HCI (Hyper-Converged Infrastructure) voor datacenters officieel

Hardware

Al sinds februari is het bekend dat NetApp aan een zogeheten Hyper-Converged Infrastructure) werkt op datacenterniveau. Dit product, dat onder andere bestaat uit SolidFire all-flash opslag (een bedrijf dat vorig jaar werd overgenomen) en software van NetApp, is nu dan ook daadwerkelijk op de markt gebracht. Vergeleken met de grootste concurrenten is NetApp er niet vroeg bij op dit punt. Vanaf het vierde kwartaal van 2017 – wanneer het product daadwerkelijk beschikbaar is – kan de inhaalrace gaan beginnen. Voor het bedrijf is dit in ieder geval een zeer belangrijke aankondiging: men heeft het over ‘de meest verstrekkende innovatie in het 25-jarig bestaan van het bedrijf’.

Een Hyper-Converged Infrastructure houdt in dat alles wat je nodig hebt in een datacenter in een enkel pakketje wordt aangeboden: virtualisatie en opslag, maar de rekenkracht die nodig is om hier iets mee aan te vangen. In het geval van de NetApp HCI zijn minimaal twee chassis nodig van 2U om aan de slag te kunnen, waarbij ieder chassis ten minste vier opslagmodules en twee ‘compute’-modules huisvest. Je kunt vervolgens verder ‘opschalen’ per 1U.

Zoals gezegd is HCI niets nieuws in datacenters. NetApp claimt echter dat haar HCI de eerste is van een nieuwe generatie, die beduidend betere prestaties levert dan de generatie hiervoor. Het gaat dan met name over de Quality of Service (QoS) als er meerdere workloads afgehandeld moeten worden. Daarmee claimt NetApp de eerste te zijn. Het is verder zeer goed schaalbaar. Uiteindelijk zorgt het hyperconverged-karakter ervoor dat alles relatief eenvoudig te beheren is. NetApp HCI integreert overigens in oplossingen van onder andere Commvault, Intel, Veeam en VMware. Het ondersteunt VMware ESXi hypervisors en vCenter.

Hieronder zie je de specificaties van NetApp HCI:

Opslagmodule Type: Small | Medium| Large SSDs: 6 SSD’s, 480GB in totaal | 6 SSD’s, 960GB in totaal | 6 SSD’s, 1,9TB in totaal NVRAM: 8GB Network: 2 maal 25/10GbE SFP28 / SFP+, 2 maal 1GbE RJ45 Formfactor: 1U

Computemodule Type: Small | Medium| Large Kernen voor VM’s: 16 | 24 | 36 Geheugen voor VM’s: 256GB | 512GB | 768GB Networking: 4 maal 25/10GbE SFP28 / SFP+, 2 maal 1GbE RJ45 Formfactor: 1U



Qua pricing volgt NetApp de trend van de cloud, dus het is pay-as-you-go.