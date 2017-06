iOS 11 brengt meer functies Siri, AR-ondersteuning en meer

Apps & Software

Apple heeft gisteren tijdens de WWDC de nieuwste versie van zijn mobiele besturingssysteem, iOS 11, onthuld. Net als de afgelopen jaren het geval was, komen er ook nu weer allerhande nieuwe functies en kleinere aanpassingen naar het systeem.

Tijdens de keynote onthulde SVP Craig Federighi de belangrijkste veranderingen van iOS. Hij liet weten dat ontwikkelaars de nieuwe versie van iOS vanaf maandag kunnen installeren. Voor het publiek is er eind deze maand een bètaversie en de definitieve versie wordt in het najaar uitgerold. Hieronder staan de veranderingen op een rijtje:

Messages: hierin is vooral het gebruik van het opslaggeheugen verbeterd. Apple slaat alle iMessages automatisch op in de iCloud. Daarmee is de grootte van het gebruikte geheugen een stuk kleiner.

Apple Pay: de dienst is nu ook beschikbaar voor betalingen van persoon tot persoon, in plaats van alleen in winkels. Het is ook geïntegreerd met onder meer de iMessages-app, waarmee geld makkelijker aan elkaar betaald kan worden. Voorlopig is de functie overigens alleen beschikbaar in de Verenigde Staten.

Siri: de KI-assistent wordt slimmer. Apple gebruikt deep learning om een stem te maken die natuurlijker klinkt, en de manier waarop Siri worden uitspreekt verandert. Daarnaast leert Siri nu meer over individuele gebruikers, waarmee de assistent beter suggesties voor bijvoorbeeld apps kan doen. Dat laatste doet Siri aan de hand van zoekopdrachten binnen Safari. Dus als je nu naar de News app zou gaan, voorspelt Siri op basis van de sites die je bezocht hebt en de zoekopdrachten die je hebt gedaan, welke artikelen je interessant zal vinden.

Maps: de grootste verandering in Maps komt in de vorm van Mall Mode. Dat is ook een functie alleen voor de Verenigde Staten, maar wel interessant voor de toekomst. Binnen de Mall Mode kan je de plattegrond van winkelcentra bekijken en aan de hand daarvan navigeren. Ook zijn er updates voor onder meer navigatie en snelheidslimieten.

ARKit: een nieuw platform. Het dient ter ontwikkeling van augmented reality apps, en biedt toegang tot verschillende sensoren die het mogelijk maken onder meer diepte te schatten en beweging te volgen.

HomeKit: het is nu mogelijk om binnen HomeKit toegang te krijgen tot slimme speakers. De app biedt audio-ondersteuning voor meerdere apps. Ook krijgen ontwikkelaars toegang tot die mogelijkheden om hun eigen apps met die ondersteuning erin te maken.

App Store: de App Store wordt compleet opnieuw ontworpen, laat Apple weten. Het is de bedoeling om apps beter uit te lichten en daarvoor krijgen ze onder meer een eigen tabblad, zoals games dat nu ook al hebben.

Auto-modus: de nieuwe versie van iOS krijgt ook een auto-modus. Als je die inschakelt, krijg je tijdens het rijden geen meldingen. Ook worden er via iMessage automatisch afwezigheidsmeldingen verzonden naar mensen die contact met je op willen nemen.

Nieuwe designs: het Control Center krijgt een nieuw ontwerp en is samengevoegd tot één pagina. Daarin wordt ook 3D-touch geïntegreerd om meer opties te bieden. Verder worden het Lock Screen en Notification Center gecombineerd. Als je omlaag veegt binnen een pagina, krijg je het Lock Screen samen met enkele notificaties te zien. Omhoog vegen zorgt voor een overzicht van alle notificaties.

Nieuwe opslagmethode: er zijn nieuwe bestandformaten voor foto’s en video’s. Voortaan worden video’s opgeslagen in het h.265 formaat voor betere compressie, en foto’s in een opslagmethode die daarop gebaseerd is. Apple belooft dat foto’s moeiteloos gedeeld kunnen blijven worden met anderen.