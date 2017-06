iMac Pro: Apple onthult krachtige nieuwe desktop

Hardware

De WWDC bracht ons gisteren voor het eerst in jaren ook veel nieuwe en vernieuwde hardware. Zo ook een compleet nieuwe computer, in de vorm van de peperdure iMac Pro. Verder zijn er vernieuwingen doorgevoerd bij de andere goedkopere iMacs.

Eerst echter die dure iMac Pro. De desktop zal maar liefst 4.999 dollar gaan kosten in de goedkoopste variant. De iMac Pro krijgt een 27-inch 5K scherm en een behoorlijk sterke processor. Het gaat om een Intel Xeon processor met maximaal achttien kernen. Wat grafische kracht betreft, bouwt Apple een Radeon Vega kaart in, met tot 16GB geheugen. Verder heeft het apparaat tot 128GB van EEC RAM en 4TB aan SSD-opslag.

De nieuwe iMac Pro is volgens Apple vooral om ontwerpers tegemoet te komen. De afgelopen jaren kwam er geen nieuwe versie meer van de Mac Pro, terwijl daar wel vraag naar is. Apple liet gisteren tijdens de keynote speech weten dat het werkt aan een nieuwe Mac Pro, maar dat de release daarvan nog wel even op zich zal laten wachten. Tot die tijd kunnen ontwerpers dus kiezen voor de iMac Pro. Die is vanaf december te koop.

Verbeteringen iMac

Afgezien van de compleet nieuwe iMac Pro, is er ook een vernieuwing van de iMac onthuld. Net als de verbeterde MacBooks, is ook deze hardware vooral voorzien van interne updates. Voortaan draaien de apparaten op zevende generatie Intel Core i5 en i7 processoren. Het maximale werkgeheugen is ook verhoogd: voor de 21,5-inch versie naar 32GB en voor de 27-inch versie naar 64GB.

Verder zijn er ook verbeteringen voor de grafische chips en gaat het bij de duurste variant om een AMD R580-kaart met 8GB VRAM. Tot slot zijn de schermen iets beter gemaakt, bovenal door een nieuwe maximale helderheid van 500 nits.