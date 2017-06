Apple presenteert vernieuwde iPad Pro in 10,5-inch en 12,9-inch variant

Hardware

Afgezien van een nieuwe iMac Pro, vernieuwde Macbooks en vernieuwde software, presenteerde Apple gisteravond tijdens het WWDC zoals verwacht werd, ook twee nieuwe tablets. Het gaat om een 10,5-inch en 12,9-inch iPad Pro, waarvan vooral het beeldscherm een stuk beter moet zijn.

In zijn aankondiging noemde Apple de nieuwe beeldschermen de meest geavanceerde displays ter wereld, dankzij ProMotion-technologie. De Retina-display beschikt nu over een verversingssnelheid van 120 Hz. Daardoor zouden bijvoorbeeld scrollbewegingen veel soepeler moeten verlopen. Apple stelt ook dat bewegende beelden er beter uit komen te zijn daardoor. Verder gaat het om een iPad met de helderste display tot nu toe in de iPads.

De display is verwerkt in een apparaat met relatief smalle schermranden. De randen zijn voor het 10,5-inch model met 40 procent teruggebracht. Het resultaat is daarmee een compacte iPad Pro, die nog geen 500 gram weegt.

Intern is de nieuwe iPad Pro ook van de nodige updates voorzien. Er is een 64-bits A10X Fusion-chip ingebouwd, die veeleisende gebruikers prima zou moeten bedienen. Apple stelt zelf dat foto’s en 4K-video’s bewerken hiermee mogelijk is en dat er ook beter 3D-beelden gegenereerd kunnen worden. De prestaties van de 6-core CPU en 12-core GPU is er respectievelijk 30% en 40% op vooruit gegaan.

Er zijn verder nieuwe camera’s ingebouwd. Het gaat voor de iPad Pro-modellen om dezelfde camera’s die Apple al in de iPhone 7 inbouwde: een 12-megapixel camera met optische beeldstabilisatie en een 7-megapixel FaceTime HD-camera. Ook zijn er vier speakers ingebouwd voor beter geluid, Apple SIM2 en ondersteuning voor 802.11ac wifi en LTE Advanced3.

De 10,5-inch iPad Pro is verkrijgbaar in zilver, spacegrijs, goud en roségoud. Het 64-GB Wi-Fi-model is verkrijgbaar vanaf € 739 en het 64-GB Wi-Fi + Cellular-model vanaf € 899. De 12,9-inch iPad Pro is verkrijgbaar in zilver, spacegrijs en goud. Het 64-GB Wi-Fi-model is verkrijgbaar vanaf € 909 en het 64-GB Wi-Fi + Cellular-model vanaf € 1069.

Bestellen is vanaf nu mogelijk, de eerste leveringen vinden volgens Apple volgende week plaats. Later dit jaar krijgen de vernieuwde iPads ook de iOS 11 update.