PlayStation VR meer dan 1 miljoen keer verkocht

Sony heeft nu meer dan 1 miljoen exemplaren van de PlayStation VR headset verkocht. Het apparaat heeft nog veel groter potentieel en daaraan wil Sony de komende tijd gaan werken. Er zijn immers 60 miljoen consumenten met een PlayStation 4 in huis, die dus maar een relatief kleine stap hoeven te zetten om die VR-headset te kunnen gebruiken.

Dit meldt Sony tegenover de site The Verge. Sinds het apparaat in oktober debuteerde, wist Sony het meer dan 1 miljoen keer te verkopen en doet die het dus beter dan de concurrentie. De HTC Vive en Oculus Rift werden respectievelijk 420.000 en 243.000 keer verkocht. Dat komt vermoedelijk door de hogere prijs van die apparaten.

Toch doet de PlayStation VR het minder goed dan je zou verwachten. De headset kost 400 euro en werkt in combinatie met de PlayStation 4, waarvan er 60 miljoen verkocht zijn. Daardoor is het aantal potentiële consumenten veel groter dan het daadwerkelijke aantal dat Sony de afgelopen zes maanden wist te bereiken.

Mogelijk komt dat door de beschikbaarheid van het apparaat, en de afwachtende houding van consumenten jegens VR-technologie. Veel goede games zijn er ook de laatste tijd niet uitgekomen voor de PlayStation VR-headset. Daarom stelt Sony America CEO Shawn Layden dan ook dat er nog veel werk te doen is. Deel van het idee is om de komende maande weer meer aan marketing te doen.

Volgens Layden staat er een “tweede golf” van gamereleases te komen. “Als er een nieuwe console of nieuw platform gelanceerd wordt, is er veel activiteit rond de lanceerdatum. En daarna zit er een leegte tussen dat moment en de volgende lancering van titels. Ik denk dat we op het punt van die tweede golf staan.” De gedachte is dat tijdens de E3 meer titels onthuld worden.

Verder wil Sony de virtual reality headset ook meer maken dan alleen een gamingplatform. Mensen moeten de headset ook voor andere ervaringen gebruiken, waarvoor de studio volgens filmvakblad Variety de afgelopen tijd met verschillende filmmakers gesproken heeft. Zo wil men een Breaking Bad PSVR-ervaring laten ontwikkelen door Vince Gilligan, de bedenker van die serie.